Врач перечислила ранние признаки слабоумия

Деменция, или приобретённое слабоумие, — опасное заболевание, при котором происходит утрата ранее приобретённых навыков и знаний, а также возникают трудности с получением новых. Сейчас в мире от него страдают около 55 млн человек. Болезни предшествует период лёгкого когнитивного нарушения. Как его распознать, рассказала нейропсихолог Харли Кристинссон. А о чём мы, кстати, говорили?

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По словам специалиста, любая форма деменции — это не часть нормального старения человека. Важно выявить болезнь на ранней стадии и показать близкого человека хорошему неврологу.

Что должно насторожить? Один из признаков деменции — потеря ориентации в пространстве. Например, человек может как будто не замечать дверь и будет постоянно задевать её то плечом, то локтем. Также могут появиться трудности с оценкой расстояния, скажем, до ближайшего магазина. То, что раньше было легко и очевидно, теперь вызовет вопросы. Как добраться до центра города или к кому-то в гости?

Больному может быть сложно вспомнить слова, которые раньше всегда были в его активном словаре. Постоянные скачки настроения — ещё один симптом. Причём объяснить, что стало причиной такого эмоционального состояния, человек не сможет.

Вовремя подобранное лечение поможет облегчить и жизнь больного, и вашу жизнь тоже. Чтобы снизить риск развития деменции, врач советует включать в рацион зелёные листовые овощи, цельные злаки, ягоды, рыбу и орехи и сокращать потребление красного мяса. Это поможет улучшить работу мозга. Также не стоит забывать и о регулярных физических нагрузках.