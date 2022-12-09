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39 минут назад

ВОЗ выразила обеспокоенность ростом устойчивости бактерий к лекарствам

ТАССиещё 1

Всемирная организация здравоохранения в опубликованном в пятницу докладе выразила обеспокоенность ростом устойчивости болезнетворных бактерий к противомикробным препаратам (УПП). Она обратила внимание, в частности, на увеличение с 2017 года случаев заражения, связанных с резистентными сальмонеллой (Salmonella) и кишечной палочкой (Escherichia coli).

ВОЗ обеспокоена ростом устойчивости бактерий к лекарствам
Фото: unsplashunsplash

Как отмечается в докладе ВОЗ, "хотя большинство тенденций в сфере устойчивости оставались стабильными, инфекции кровотока выросли с 2017 года по меньшей мере на 15% вследствие резистентных бактерий Escherichia coli и Salmonella, а также резистентных гонорейных инфекций".

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В ВОЗ подчеркнули, что "обычные бактериальные инфекции становятся все более устойчивыми к лечению". В частности, передаваемый половым путем гонококк (Neisseria gonorrhoea) более чем в 60% исследованных образцов показал устойчивость к одному из наиболее часто применяемых антибактериальных препаратов - ципрофлоксацину. Поступили также сообщения о "высоких уровнях (более 50%) резистентности у бактерий, вызывающих заражение в больницах, таких, как Klebsiella pneumoniae (Клебсиелла пневмонии) и Acinetobacter (ацинетобактер, может вызывать ряд заболеваний от пневмонии и менингита до артрита - прим. ТАСС)". Эти "опасные для жизни инфекции требуют лечения антибиотиками в качестве крайнего средства, такими, как карбапенемы".

"Требуется больше исследований, чтобы определить причины, связанные с ростом УПП, и то, в какой степени они имеют отношение к увеличению госпитализаций и росту лечения антибиотиками во время пандемии COVID-19", - констатировали в ВОЗ.

"Устойчивость к противомикробным препаратам подрывает современную медицину и подвергает риску миллионы жизней", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Чтобы правильно понять степень глобальной угрозы и выработать эффективный ответ общественного здравоохранения на УПП, мы должны расширить микробиологическое тестирование и обеспечить наличие качественных и надежных данных во всех странах", - резюмировал он.

ВОЗ,
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