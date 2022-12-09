На круги своя: нынешний грипп оказался тяжелее COVID-19

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил, что нынешний развивающийся грипп А H1N1 тяжелее коронавируса. Это свиной грипп, который в случае заболевания несёт серьёзные последствия для здоровья. Об этом накануне говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Грипп А H1N1 — один из самых тяжёлых штаммов по течению заболевания и по поражению органов. Это могут быть и лёгкие, и оболочки мозга, сердце, почки. И по последствиям, могут быть осложнения — тяжёлый бронхит, пневмония, в том числе и аутоиммунные заболевания могут развиться. Предотвратить тяжёлое течение могут две вещи — это вакцинация и ранняя диагностика, нужно сделать тесты в первые часы. Тест-системы сейчас можно купить и в аптеке. Первая помощь, пока придёт врач: начинать доврачебную экстренную противовоспалительную терапию любыми имеющимися препаратами: аспирин, анальгин, ибупрофен, интерферонами — именно с содержанием действующего вещества альфа- или бета-интерферона. Детям до 12 лет аспирин надо заменить чем-то другим. Владислав Жемчугов Врач-иммунолог, доктор медицинских наук

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Эксперт подчеркнул, что важное условие для защиты от тяжёлого течения болезни — своевременная вакцинация и карантинные меры. Нельзя допускать до работы заболевших людей из-за опасности для всего коллектива, не стоит оставлять в школе детей, если в классе 20% болеют.

По словам специалиста, нынешний грипп несёт не только риски для здоровья, но даже смерть. Поэтому стоит поберечься. При этом, по его словам, вакцинация эффективна и уместна всегда при отсутствии симптомов ОРВИ.

Все уже забыли, что из-за гриппа в школах отменяли занятия, и сейчас это стоит сделать, зачем лишний раз болеть. Есть вероятность получить осложнения, инвалидность или даже смерть. Если в классе 20% заболевших. Я вижу, что многие носят маски в транспорте и это надо приветствовать. Грипп сейчас тяжелее, чем «омикрон» намного. Зимой в общественном транспорте не стоит выключать кондиционеры, это очень эффективно удаляет вирусы из салонов. Нужно также обратиться к работодателям — удалять с работы тех, кто пришёл на работу с простудой, заболеет весь коллектив. Владислав Жемчугов Врач-иммунолог, доктор медицинских наук