Врач призвала не запивать таблетки чаем или кофе

Все препараты следует запивать лишь чистой водой и ничем другим, иначе эффект лекарства снизится или вовсе не подействует во время лечения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.

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Она подчеркнула, что любая жидкость – молоко, сок, кисели и другие – может впитать в себя таблетку как абсорбент. Из-за этого препарат не растворится в желудке должным образом.

"Человек пьет таблетку, она вступает в реакцию с тем, чем он запил, и получается совсем другое вещество – либо неактивное, либо с каким-то другим действием. В результате действие препарата ослабляет", – отметила Чернышова.

По ее словам, все напитки, кроме воды, могут химически растворить таблетку. Эксперт подчеркнула, что любой вопрос о приеме лекарств следует уточнять у лечащего врача. Также она призвала не игнорировать инструкцию к применению препарата.