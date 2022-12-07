Чем опасен дефицит витамина B1

Дефицит витамина B1 может вызвать хроническую усталость, нарушения пищеварительной и нервной систем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевта, иммунолог Людмила Лапа.

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По ее словам, в первую очередь дефицит витамина B1 негативно сказывается на обмене веществ и работе пищеварительной системы.

— Дефицит тиамина может вызвать боли в желудочно-кишечном тракте, тошноту и рвоту. Обычно он возникает у людей, которые придерживаются диет и имеют несбалансированное питание, — предупредила Лапа.

Кроме того, дефицит витамина В1 негативно сказывается на нервной системе и эмоциональном состоянии человека:

— Тиамин способствует повышению умственных способностей человека. При его дефиците могут развиться хроническая усталость, повышенная забывчивость и резкие перемены настроения.