Названы пищевые добавки с антиоксидантами для защиты сердца

Ученые проанализировали в общей сложности 884 исследования, в которых изучалось влияние 27 различных типов антиоксидантных добавок. Суммарно в них приняли участие более 883 тысяч пациентов. Наиболее полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний оказались жирные кислоты омега-3 (снижали смертность от сердечно-сосудистых заболеваний), фолиевая кислота (снижала риск инсульта) и коэнзим Q10 (снижали смертность от всех причин). Омега-6 жирные кислоты, L-аргинин, L-цитруллин, витамин D, магний, цинк, альфа-липоевая кислота, мелатонин, катехин, куркумин, флаванол, генистеин и кверцетин также продемонстрировали снижение сердечно-сосудистого риска. Витамин С, витамин D, витамин Е и селен не оказали влияния на долгосрочные исходы сердечно-сосудистых заболеваний или риск диабета 2 типа. А добавки с бета-каротином увеличили смертность от всех причин.