Как не заразиться свиным гриппом

Свиной грипп уже в 74 регионах России. Риск заразиться им значительно больше, чем заболеть коронавирусом. Главной профилактикой от инфекций по-прежнему является вакцинация. Сейчас в Центре имени Гамалеи идут клинические испытания препарата «Гамфлювак – Квадри», который будет эффективен против свиного гриппа, а также всех остальных штаммов. Как не стать жертвой коварной болезни, узнал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Фото: unsplash unsplash

Это лаборатория в Северной Осетии. Работы у медиков много. По гриппу неутешительные цифры. По стране катком идет H1N1. В республике порог заболеваемости превышен на 20%, по Владикавказу – на все 30%.

Видео дня

«По результатам мониторинга на прошедшей неделе выделен вирус гриппа H1N1, штамм 2009 года, так называемый свиной грипп. Но мониторинг проводится выборочно, то есть не все население обследуют, только определенные группы заболевших. И мы можем сказать, что на сегодняшний день у нас уже в республике циркулирует вирус свиного гриппа», – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова.

Свиной грипп и в Москве, но в департаменте здравоохранения успокаивают: медицинская система столицы готова и выдержит, всем помогут.

«Если мы действительно говорим про грипп, то это действительно штамм H1Н1, при этом он менее опасен, чем тот штамм, что был в 2009 году. И необходимо отметить, что система здравоохранения готова к такому сценарию. У нас отдельные входы, и мы способны принять всех нуждающихся. Кроме этого, готов и коечный фонд», – подчеркнул главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы» Андрей Тяжельников.

Свиной грипп и ведет себя по-свински. Кашель, светобоязнь, ломота в суставах, мышечные боли и температура под 40 – вот далеко не все симптомы этой разновидности вируса. Доктор Елена Быстрова сталкивается с больными ежедневно. Да, их становится больше, но пандемии быть не должно.

«Пандемия в ее крупном понимании не грозит, потому что сейчас вирус достаточно хорошо адаптировался к вакцинам, которые у нас имеются, и охват по вакцинации способствует менее распространенному охвату по популяции», – рассказала врач-терапевт Елена Быстрова.

Впервые свиной грипп заявил о себе в 1918-м в Испании. Отсюда и его второе название – «испанка». Неизвестной болезнью заразилась треть населения земли. Около 100 миллионов погибли. Вирус проник в свиней, мутировал и с формулой H1N1 вернулся к человеку уже в 2009-м. Вспышки заболевания происходят каждые пять – шесть лет, и ничего с этим не поделаешь. Но сейчас есть еще и коронавирус. И как поведут инфекции в связке, ученые пока не могут точно сказать.

«Немудрено и ничего удивительного не будет, если человек будет заражен одной инфекцией, двумя и в отдельных случаях тремя. Может ли это создать дополнительную угрозу? Я думаю, что в большинстве случаях нет», – считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.