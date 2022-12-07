Как не заразиться свиным гриппом

Свиной грипп уже в 74 регионах России. Риск заразиться им значительно больше, чем заболеть коронавирусом. Главной профилактикой от инфекций по-прежнему является вакцинация. Сейчас в Центре имени Гамалеи идут клинические испытания препарата «Гамфлювак – Квадри», который будет эффективен против свиного гриппа, а также всех остальных штаммов. Как не стать жертвой коварной болезни, узнал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.
Это лаборатория в Северной Осетии. Работы у медиков много. По гриппу неутешительные цифры. По стране катком идет H1N1. В республике порог заболеваемости превышен на 20%, по Владикавказу – на все 30%.
«По результатам мониторинга на прошедшей неделе выделен вирус гриппа H1N1, штамм 2009 года, так называемый свиной грипп. Но мониторинг проводится выборочно, то есть не все население обследуют, только определенные группы заболевших. И мы можем сказать, что на сегодняшний день у нас уже в республике циркулирует вирус свиного гриппа», – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова.
Свиной грипп и в Москве, но в департаменте здравоохранения успокаивают: медицинская система столицы готова и выдержит, всем помогут.
«Если мы действительно говорим про грипп, то это действительно штамм H1Н1, при этом он менее опасен, чем тот штамм, что был в 2009 году. И необходимо отметить, что система здравоохранения готова к такому сценарию. У нас отдельные входы, и мы способны принять всех нуждающихся. Кроме этого, готов и коечный фонд», – подчеркнул главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы» Андрей Тяжельников.
Свиной грипп и ведет себя по-свински. Кашель, светобоязнь, ломота в суставах, мышечные боли и температура под 40 – вот далеко не все симптомы этой разновидности вируса. Доктор Елена Быстрова сталкивается с больными ежедневно. Да, их становится больше, но пандемии быть не должно.
«Пандемия в ее крупном понимании не грозит, потому что сейчас вирус достаточно хорошо адаптировался к вакцинам, которые у нас имеются, и охват по вакцинации способствует менее распространенному охвату по популяции», – рассказала врач-терапевт Елена Быстрова.
Впервые свиной грипп заявил о себе в 1918-м в Испании. Отсюда и его второе название – «испанка». Неизвестной болезнью заразилась треть населения земли. Около 100 миллионов погибли. Вирус проник в свиней, мутировал и с формулой H1N1 вернулся к человеку уже в 2009-м. Вспышки заболевания происходят каждые пять – шесть лет, и ничего с этим не поделаешь. Но сейчас есть еще и коронавирус. И как поведут инфекции в связке, ученые пока не могут точно сказать.
«Немудрено и ничего удивительного не будет, если человек будет заражен одной инфекцией, двумя и в отдельных случаях тремя. Может ли это создать дополнительную угрозу? Я думаю, что в большинстве случаях нет», – считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Для профилактики, в том числе свиного гриппа, необходимо мыть руки с мылом, носить маски, избегать контакта с заболевшими и обеспечить организм витаминами С и D. И никакого самолечения. Свиной грипп коварен, хоть и говорят, что он слабее, чем в 2009 году, но тяжелые осложнения всё же возникают. Самый лучший способ защиты – вакцинация.