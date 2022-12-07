Мясников рассказал про лечение гайморита без антибиотиков

Врач Александр Мясников рассказал оптимальную схему лечения гайморита, в которой не будут использованы антибиотики.

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«90 процентов гайморитов или синуситов — это вирус. Антибиотики здесь не применяются», - рассказал специалист в программе «О самом главном».

Пациента неделю лечат без использования антибиотиков, если из симптоматики у него проявляется заложенность носа, умеренная температура, головные боли и насморк.

В половине случаев гайморит проходит через неделю лечения с помощью капель для носа. В 80% случаев выздоровление наступает через две недели.

По словам врача, антибиотики назначают при ухудшении состояния или в случае, если симптоматика сохраняется 18 дней.

Прокол врачи производят при высокой температуре, гнойных выделениях из носа и увеличенных лимфоузлах.