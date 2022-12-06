Чем опасен свиной грипп для людей с хроническими заболеваниями

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева рассказала об опасности свиного гриппа для страдающих хроническими заболеваниями, сообщает телеканал «360».
В целом, вирус не представляет опасности: он хорошо изучен медиками. Врачи успешно лечат от него с 2009 года. Вакцины от гриппа успешно работают и против этого вида.
Однако люди с хроническими соматическими заболеваниями могу тяжелее переносить этот штамм гриппа из-за высокого риска осложнений.
Распространение свиного гриппа будет во многом зависеть от поведения новых видов коронавируса.
«Заметили, что если появится новый вариант коронавируса, то он увеличивает активность других версий вируса», — отметила эксперт.