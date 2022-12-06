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1 час назад

Врач назвал смертельно опасные осложнения при гриппе

Lenta.ru

У вирусов гриппа есть смертельно опасные осложнения. Симптомы, при появлении которых необходимо вызвать скорую и, возможно, госпитализироваться: потеря сознания, кровь в мокроте, несбиваемая температура и другие. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач Тимур Пестерев.

Врач назвал смертельно опасные осложнения при гриппе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Одним из самых тяжелых осложнений, которое может проявляться при гриппе, является затруднение дыхания, особенно это касается детей, — сказал врач. — Если вам или ребенку становится трудно дышать, необходимо как можно быстрее вызвать скорую».

Поводом для вызова медиков, по словам эксперта, также являются боли в области грудной клетки, а также примеси крови в мокроте, эпизоды потери сознания.

«Если вы принимаете жаропонижающие, а температура не спадает, тоже необходимо вызвать скорую и госпитализироваться, это указывает на то, что что-то пошло не так», — добавил Пестерев.

Болезни и лекарства,
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