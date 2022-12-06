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1 час назад

Грипп, ковид или ОРВИ: в Минздраве дали рекомендации при болезни

СОВА

Пациенту самостоятельно довольно сложно различить, чем он заболел. Сейчас, в холодное время года, это может быть как грипп, так и ОРВИ или COVID-19. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что делать, когда состояние ухудшилось.

Грипп, ковид и ОРВИ: в Минздраве дали рекомендации при болезни
Фото: СОВАСОВА

По словам медика, главное - не стараться самостоятельно по симптомам определить заболевание. Для начала нужно внимательно следить за самочувствием. Если оно заметно ухудшилось, тогда стоит обратиться за медицинской помощью к врачу.

Чуланов отметил:

- Это всё респираторные вирусные инфекции, клинически они немного отличаются. Пациенту самостоятельно довольно сложно различить, чем он заболел: гриппом, коронавирусной инфекцией или ОРВИ. Поэтому, конечно, нужно наблюдать за симптомами. Если вы чувствуете утяжеление состояния, обязательно нужно обратиться к врачу.

Специалист добавил, что в группу риска по развитию осложнений входят пенсионеры, взрослые с хроническими заболеваниями, дети и беременные. Причем последним тоже можно прививаться для профилактики, но после 13 недель вынашивания ребёнка.

По мнению врача, эффективной мерой против гриппа и COVID-19 остается своевременная вакцинация. Кроме того, в общественных местах, где большое скопление людей, лучше носить маску. В целом при симптомах простуды лучше остаться дома, чтобы не разболеться сильнее и не заразить окружающих.

Болезни и лекарства,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
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