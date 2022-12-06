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1 час назад

Иммунолог Жемчугов рассказал, как избежать серьезных осложнений при свином гриппе

Вечерняя Москваиещё 2

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как избежать летального исхода при заражении свиным гриппом.

Врач рассказал, как избежать осложнений при свином гриппе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, чтобы распознать, чем именно заболел человек, нужно либо обратиться к врачам и провести лабораторную диагностику, либо воспользоваться тестом на грипп и ковид из аптеки. До прихода медиков можно принять противовоспалительные препараты, которые будут бороться с основными симптомами.

Не стоит переносить заболевание на ногах, лучше взять больничный.

Летальный исход от свиного гриппа становится более вероятен у пожилых людей или тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. При малейшем ухудшении самочувствия стоит задуматься о госпитализации, сообщает издание «Невские новости».

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,
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