Врач рассказал, как избежать осложнений при свином гриппе

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как избежать летального исхода при заражении свиным гриппом.
По словам специалиста, чтобы распознать, чем именно заболел человек, нужно либо обратиться к врачам и провести лабораторную диагностику, либо воспользоваться тестом на грипп и ковид из аптеки. До прихода медиков можно принять противовоспалительные препараты, которые будут бороться с основными симптомами.
Не стоит переносить заболевание на ногах, лучше взять больничный.
Летальный исход от свиного гриппа становится более вероятен у пожилых людей или тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. При малейшем ухудшении самочувствия стоит задуматься о госпитализации, сообщает издание «Невские новости».