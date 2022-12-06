Врач рассказал, как избежать осложнений при свином гриппе

По словам специалиста, чтобы распознать, чем именно заболел человек, нужно либо обратиться к врачам и провести лабораторную диагностику, либо воспользоваться тестом на грипп и ковид из аптеки. До прихода медиков можно принять противовоспалительные препараты, которые будут бороться с основными симптомами.