Медик рассказала о признаках наступающего гриппа

В последние два года народ стал забывать на фоне коронавирусной инфекции о гриппе. Но он никуда не делся и вакцинация от этой болезни может очень даже пригодится, считают специалисты федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

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«Осенью и зимой 2022 года о гриппе снова стали говорить чаще – уже в ноябре количество случаев заболевания стало стремительно увеличиваться, возросло и количество госпитализаций, особенно часто в больницы начали попадать дети. Статистика настораживает – в одной только Москве в конце ноября число детей, попавших в больницу с гриппом и ОРВИ, оказалось в два раза больше, чем это было в доковидные годы. И, если в прошлые годы количество пациентов с коронавирусом серьезно превышало число тех, кто болен гриппом, то сейчас вирус гриппа, очевидно, доминирует», - рассказала «Вестям Подмосковья» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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Эксперт указала на главные симптомы гриппа, которые проявляются как у детей, так и у взрослых. Это высокая температура, ломота в теле, головные и мышечные боли, сильная слабость, насморк, кашель и конъюнктивит. Такие же симптомы типичны и для острых респираторных инфекций.

Штамм гриппа редко бывает один. В этом сезоне увеличилось число пациентов с А(H1N1)-2009 — так называемым свиным гриппом. Он вызывает и другой симптом — диарею и рвоту. Появление этого штамма не является поводом для паники, но врачи советуют обращать на него внимание, так как из-за диареи и рвоты люди могут спутать его с кишечной инфекцией или отравлением.

В таких случаях часто помогают исследования. В той же сети KDL можно сдать анализ на генотипирование вируса гриппа (А/B) или анализ на выявление «свиного» гриппа - РНК вируса гриппа A/H1N1. Биоматериалом может выступить мокрота от кашля, а также мазок из ротоглотки и носоглотки. После обследования врач сможет назначить правильное лечение.