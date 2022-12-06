Как витамины и добавки гробят здоровье

Витамины и минералы — вещества, без которых человеку не жить. Они участвуют в обменных процессах, обеспечивают здоровый иммунитет, борются со старением и воспалением. На эти полезные эффекты напирают производители БАДов, которые зарабатывают на желании людей быть здоровыми. Почему баночки с добавками могут в лучшем случае оказаться пустышками, а в худшем — отправить вас на больничную койку? Об этом «Секрету» рассказали врачи.

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Что такое витамины

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Витамины — это группа органических соединений, которые необходимы организму в качестве составной части пищи, рассказала «Секрету» доктор медицинских наук, профессор, консультант МyGenetics Ирина Фетисова. Они должны поступать извне, поскольку в большинстве своём не синтезируются в организме человека вообще или синтезируются в недостаточном количестве.

Относятся витамины к микронутриентам — веществам, которые требуются в очень небольших дозировках. Нужны они, потому что входят в состав многих ферментов и участвуют в регуляции обмена веществ. Подразделяются на жирорастворимые (A, D, E, K) и водорастворимые (С и витамины группы В). Потребность в минералах и витаминах измеряется микрограммами, но их важность для здоровья и долголетия неоспорима.

Традиционно источником микроэлементов были пищевые продукты, прежде всего фрукты и овощи, рассказала «Секрету» Светлана Павличенко, исполнительный директор научно-исследовательского центра «Здоровое питание», кандидат медицинских наук, диетолог-терапевт.

Что опаснее — дефицит или избыток?

Истории известны примеры дефицита витаминов — цинга мореплавателей или полярных исследователей (яркие симптомы — кровоточивость дёсен, выпадение зубов), которая появлялась из-за нехватки витамина С. Но сейчас авитаминоз встречается редко, сказала Фетисова.

Больший риск для здоровья представляют гиповитаминоз (в отличие от авитаминоза, это некритичная нехватка какого-то витамина) и гипервитаминоз (избыток витаминов).

«Избыток витаминов также вреден для организма, как и их недостаток. Опаснее всего переборщить с жирорастворимыми витаминами — они могут накапливаться в клетках печени. В литературе описаны случаи гибели полярников, которые съели печень белого медведя и получили слишком много витамина A», — сказала Фетисова.

Впрочем, сейчас не обязательно есть печень медведя, чтобы довести уровень витаминов в организме до критического.

Большинство назначают себе и покупают поливитамины самостоятельно — ведутся на рекламные лозунги, опыт знакомых и некачественные источники информации в интернете, рассказала Мария Герасимова, диетолог, детский эндокринолог клиник DocDeti и DocMed.

«Позиция медицинского сообщества на этот счёт однозначна. Приём витаминных добавок не рекомендован людям, которым доступно разнообразное питание и у которых нет заболеваний, влияющих на усвоение питательных веществ. Достаточно питаться сбалансированно (например, так , так или так ), реже употреблять чрезмерно обработанные промышленные продукты (в них слишком много соли и сахара, насыщенных жиров и слишком мало клетчатки и витаминов)», — сказала Герасимова.

В чём подвох БАДов?

Сейчас на пике популярности — витаминные комплексы и биологически активные добавки. Проще раз в день съесть таблетку, чем задумываться о сбалансированном рационе, сказала Павличенко. Это огромный рынок с многомиллиардными доходами. Только в США, где БАДы принимает около половины населения, в 2021 году их продали на $50 млрд. Производители утверждают, что БАДы приносят огромную пользу для здоровья: помогают сбросить вес, нарастить мышечную массу, защищают от болезней. Однако, поскольку биологически активные добавки и мультивитамины не являются лекарственными средствами, они не проходят клинические испытания, сказала Павличенко.

«Никто не подтверждает их эффективность и не выявляет побочные эффекты. Утверждения о пользе БАДов для здоровья — не более чем маркетинговый приём», — добавила Павличенко.

Наука тоже выступает на стороне потребителя. Исследование Северо-Западного университета США показало: для взрослого здорового человека приём БАДов и витаминных комплексов в лучшем случае бесполезен. В некоторых случаях, когда витаминов поступает слишком много, здоровье становится только хуже, добавила Павличенко.

Учёные проанализировали 84 медицинских исследования и не нашли никаких доказательств, что мультивитамины и биологические добавки снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Единственное исключение — фолиевая кислота, или витамин В9, для беременных женщин. Он играет настолько важную роль в формировании эмбриона, что врачи рекомендуют его принимать в период беременности, а в идеале — и на этапе планирования зачатия, указала Павличенко.

Есть расхожее мнение, что приём витаминных добавок с антиоксидантами (витамином А, Е, С) замедляет процессы старения и снижает риски развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сказала Герасимова. Однако долгосрочные исследования это не подтвердили. Нет никаких данных и о том, что профилактический приём добавок (а не построение сбалансированного рациона) способствует профилактике хронических заболеваний.

Что ещё не так с витаминами из банки

Иногда бесконтрольный приём БАДов наносит серьёзный вред здоровью.

«На рынке очень популярны добавки с Л-карнитином и таурином. Их принимают для похудения, увеличения мышц и повышения концентрации. Однако в организме излишки Л-карнитина и таурина преобразуются в триметиламиноксид (ТМАО). Это токсическое вещество провоцирует хроническое воспаление и значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и поражений печени», — рассказала Павличенко.

Считается, что организм не может накопить слишком много водорастворимых витаминов — якобы их избыток выводится почками. Но люди сталкивались с симптомами передозировки этих «полезных» веществ.

«Например, слишком много витаминов группы В могут вызвать симптомы интоксикации: головную боль, тошноту, бессонницу, учащение сердечного ритма. Переизбыток витамина В6 может вызывать нарушение координации движения, витамина В3 — обезвоживание организма», — сказала Фетисова.

Жирорастворимые витамины А и Е имеют свойство накапливаться в организме и нарушают нервную проводимость, снижают плотность костей и свёртываемость крови, добавила Павличенко.

«Переизбыток витаминов B, E и С может стать причиной изжоги, тошноты и диареи. А Д3 нельзя употреблять людям с гипервитаминозом, гиперкальциемией, почечной остеодистрофией и тиреотоксикозом», — добавил терапевт и главный врач клиники «Детоккс» Артём Меринов.

Осторожным стоит быть и с витамином В12.

«Он может нанести вред людям с тромбоэмболией, эритремией и эритроцитозом. С большой осторожностью его стоит принимать беременным и кормящим женщинам. Он может стать причиной сбоев в сердечно сосудистой системе. Боли в области сердца, учащённый пульс и сыпь ждут тех, кто ими злоупотребляет», — сказал Меринов.

Шипучие растворимые в воде витамины (в частности, витамин С), раздражают слизистые оболочки желудка и пищевода, добавила Павличенко.

«Кроме того, такие таблетки содержат очень высокие дозировки (0,5–1 грамм), значительно превышающие физиологическую потребность. Симптомы передозировки витамина С — тошнота, диарея, рези в желудке», — сказала Павличенко.

Сладкие витамины для детей — в виде шариков или желейных мишек — опасны тем, что ребёнок воспринимает их как лакомство, а не как лекарство, предупредила Павличенко. Стоит малышу добраться до них без родительского присмотра, и он может съесть целую пачку. Как следствие — передозировка и серьёзный риск для здоровья.

Кому же нужны витамины?

Стоит ли идти и обследоваться на дефицит витаминов? Короткий ответ — нет. Сдавать анализы на витамины и минералы «просто так», если нет жалоб на здоровье, неразумно, полагает Герасимова. Вам могут поставить неверный диагноз и необоснованно назначить добавки.

Но есть три состояния, при которых стоит пройти обследования.

Среди них:

наличие специфических жалоб и заболеваний;

приём препаратов, при которых нарушается усвоение питательных веществ;

ограничения в питании (как в результате осознанного выбора, так и при расстройстве пищевого поведения).

«Приём поливитаминов могут рекомендовать в индивидуальном порядке пациентам с выраженным недоеданием, при расстройствах всасывания, связанных с употреблением алкоголя, некачественной диетой, мальабсорбцией, веганской диетой, операцией по шунтированию желудка в анамнезе, при врождённых заболеваниях обмена веществ, а также получающих лечение гемодиализом или находящихся на парентеральном питании», — указала Герасимова.

В таких случаях врач предполагает вероятные дефициты и рекомендует обследование, по результатам которого назначит те витамины и минералы, которые действительно нужны. Но даже если у человека есть дефицит витаминов, поливитамины могут не сработать.

«Часто концентрации отдельных витаминов в комплексах ниже профилактических и лечебных доз. Важно помнить и о том, что при приёме любых добавок может появиться аллергия — как на сами витамины, так и на компоненты препарата. Среди побочек — и нетипичная реакция со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, дискомфорт в области желудка, нарушения стула)», — сказала Герасимова.

Так на что же делать ставку? В первую очередь — на пищевые источники витаминов: фрукты и овощи, орехи, цельное зерно.

«Всё это сложные биологические комплексы, результат миллионов лет эволюции. Питательные вещества в них содержатся именно в тех пропорциях и сочетаниях, которые наиболее эффективны и полезны для организма», — полагает Павличенко.

Современная наука пока не способна создать лекарственные витамины и БАДы сходной эффективности, считает Павличенко. Также пищевые источники содержат дополнительные компоненты (например, клетчатку), которые усиливают действие микроэлементов и повышают их усвояемость.

Конечно, есть витамины, которые сложно получать в полной мере исключительно из пищи, указала Наталия Гридина, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu. Среди них — витамин D, который в России у многих в дефиците из-за малого количества солнечных дней. Кроме того, термическая обработка может разрушать полезные элементы и витамины.

«Но вот продукты с водорастворимыми витаминами (к ним относятся витамины С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и биотин) переносят нагревание в микроволновке лучше, чем традиционные способы кулинарной обработки. Вероятно, это связано с тем, что термическое воздействие тут короче», — сказала Гридина.