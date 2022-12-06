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42 минуты назад

Три вида рака, которые возникают из-за плохой гигиены

Ferra.ru

Ряд научных исследований показал, что плохая гигиена может привести к развитию серьёзных болезней. В том числе рака.

Три вида рака, которые возникают из-за плохой гигиены
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При несоблюдении правил гигиены вы рискуете заболеть раком. В частности, тремя его разновидностями.

Рак рта. Если вы будете плохо заботиться о здоровье полости рта, то, как показало исследование 2019 года, у вас может развиться рак рта. Среди признаков этой болезни выделяют изменения в голосе, трудности с глотанием, жеванием, речью, ощущение утолщения в горле, головная боль и боль в ушах. Также ранними симптомами рака рта считаются расшатанные либо шатающиеся зубы.

Рак шейки матки. Этот вид рака развивается, если во время менструации не соблюдать гигиену. Кроме того, риск появления рака шейки матки повышает использование ткани вместо прокладок.

Рак полового члена. Эта разновидность рака встречается редко. В основном поражается при таком раке кожа, которая покрывает головку полового члена. Соответственно, развивается рак при плохой гигиене члена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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