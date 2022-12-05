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1 час назад

Опоясывающий лишай оказался связан с увеличением риска болезней сердца на 30%

Ferra.ru

Новое исследование показало, что взрослые, переболевшие опоясывающим лишаем, на 30% чаще страдают инсультом или ишемической болезнью сердца.

Опоясывающий лишай связан с увеличением риска болезней сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные наблюдали за пациентами в течение 16 лет. Хотя некоторые предыдущие исследования показали более высокий риск инсульта или сердечного приступа во время заражения опоясывающим лишаем, было неизвестно, сохраняется ли этот риск в долгосрочной перспективе. Теперь такие свидетельства есть.

Каковы же симптомы опоясывающего лишая? Издание Eat this, not that! приводит следующие: болезненная сыпь, ощущение покалывания, усталость, тошнота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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