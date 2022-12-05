Опоясывающий лишай связан с увеличением риска болезней сердца

Учёные наблюдали за пациентами в течение 16 лет. Хотя некоторые предыдущие исследования показали более высокий риск инсульта или сердечного приступа во время заражения опоясывающим лишаем, было неизвестно, сохраняется ли этот риск в долгосрочной перспективе. Теперь такие свидетельства есть.