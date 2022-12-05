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1 час назад

Россиянам назвали нетипичные опасные признаки инфаркта

Lenta.ru

Инфаркт миокарда может проявляться не только острой болью в области сердца, но и тошнотой и рвотой, предупредил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Айдар Шарафеев. В беседе с «Известиями» он назвал россиянам нетипичные признаки опасного недуга.

Россиянам назвали нетипичные опасные признаки инфаркта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шарафеев заявил, что боль во время инфаркта может локализоваться в области лопаток или спины. Чаще всего люди не связывают подобные ощущения с проблемами с сердцем и списывают все на остеохондроз, невралгию, воспаление из-за того, что «продуло».

Более необычным признаком инфаркта может быть сильная боль в челюсти, продолжил кардиолог.

«Человек срочно идет к стоматологу, тот ничего не находит. А затем вдруг — потеря сознания и приехавшая "скорая" диагностирует инфаркт», — предостерег Шарафеев.

Однако, как отметил врач, самой опасной формой инфаркта является безболевая. В этом случае человек не испытывает никакой боли — свидетельствовать о развитии некроза сердечной мышцы могут только тошнота, рвота и сильная слабость, вплоть до потери сознания. Данная форма инфаркта характерна для людей с сахарным диабетом, уточнил он.

Болезни и лекарства,Айдар Шарафеев,
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