Россиянам назвали нетипичные опасные признаки инфаркта

Инфаркт миокарда может проявляться не только острой болью в области сердца, но и тошнотой и рвотой, предупредил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Айдар Шарафеев. В беседе с «Известиями» он назвал россиянам нетипичные признаки опасного недуга.

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Шарафеев заявил, что боль во время инфаркта может локализоваться в области лопаток или спины. Чаще всего люди не связывают подобные ощущения с проблемами с сердцем и списывают все на остеохондроз, невралгию, воспаление из-за того, что «продуло».

Более необычным признаком инфаркта может быть сильная боль в челюсти, продолжил кардиолог.

«Человек срочно идет к стоматологу, тот ничего не находит. А затем вдруг — потеря сознания и приехавшая "скорая" диагностирует инфаркт», — предостерег Шарафеев.