Врачи пояснили, почему не стоит бояться антидепрессантов

Антидепрессанты помогают организму восстановить жизненно необходимые функции. Прием препаратов такой группы крайне необходим людям, которые не могут самостоятельно справиться, в том числе с расстройствами настроения. Подобные состояния нельзя игнорировать. Об этом рассказала врач-невролог Ирина Григорян.