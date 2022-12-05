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2 часа назад

Врачи пояснили, почему не стоит бояться антидепрессантов

Вечерняя Москва

Антидепрессанты помогают организму восстановить жизненно необходимые функции. Прием препаратов такой группы крайне необходим людям, которые не могут самостоятельно справиться, в том числе с расстройствами настроения. Подобные состояния нельзя игнорировать. Об этом рассказала врач-невролог Ирина Григорян.

Врачи пояснили, почему не стоит бояться антидепрессантов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Прием антидепрессантов помогает снизить апатию, восстановить сон.

Специалист отметила, что из-за давления общества люди с депрессией и сильной тревогой скрываются, боятся обращаться к специалистам, накапливая в себе переживания.

Врач также добавила, что ученые продолжают совершенствовать препараты данной группы, снижая количество побочных эффектов, передает Life.ru.

Болезни и лекарства,
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