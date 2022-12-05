Врач рассказала, как отличить отравление от вируса

Иногда мы съедаем несвежий салат с майонезом, сомнительные грибочки с рынка и другие подозрительные продуты, а после отравления ими не можем понять, что же произошло. Часто возникают сомнения — это кишечная инфекция или всё-таки отравление. Гастроэнтеролог Александра Яковлева подчеркнула, что важно вовремя определить причину плохого самочувствия и не путать одно с другим, так как лечения у болезней разные. Яковлева назвала 10 симптомов, которые помогут отличить отравление от вируса.

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Врач объяснила, что кишечная инфекция возникает из-за вирусов или бактерий, а вот отравление может произойти на фоне попадания токсинов или ядовитых веществ из продуктов. В любом случае гастроэнтеролог призывает не есть блюда сомнительного качества.

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Симптомы отравления

Отравление начинается достаточно быстро — плохо может стать через 2–4 часа после приёма плохой пищи. Прежде всего у человека появляются рези в животе, слабость и тошнота. Позже начинается обильная рвота, понос и головная боль. При тяжёлой стадии отравления может быть судороги и небольшая температура.

При отравлении также появляются:

резкая бледность;

уменьшение объёма мочи, а при тяжёлых состояниях полное её отсутствие;

головокружения и обмороки;

двоение в глазах.

При этом, если вы отравились грибами, симптомы могут чуть отличаться. К примеру, они появляются заметно позже — через 12 часов, а нередко — и через сутки после попадания яда в организм. У отравившегося грибами человека может ухудшиться зрение, резко понизиться артериальное давление и появиться проблемы с дыханием.

Более того, из-за отравления грибами человек может внезапно сильно возбудиться или, напротив, почувствовать сильнейшую слабость. Кстати, иногда появляются и галлюцинации. В таких случаях нужна срочная госпитализация.

Как отличить отравление от вируса?

При вирусе температура может держаться до 3–4 дней, а при отравлении они спадает на следующий день, также её может не быть совсем. При отравлении человека может вырвать только один раз, а при инфекции рвота может быть несколько суток.