Остатки средств для посудомоечных машин могут повредить кишечник

Ученые из Цюрихского университета обнаружили, что остатки ополаскивателя для промышленных посудомоечных машин на посуде могут вызвать повреждение эпителиального барьера кишечника, что может способствовать возникновению хронических заболеваний. Исследование опубликовано в The Journal of Allergy and Clinical Immunology.