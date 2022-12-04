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2 часа назад

Химики обнаружили, что остатки средств для посудомоечных машин могут повредить кишечник

Газета.Ru

Ученые из Цюрихского университета обнаружили, что остатки ополаскивателя для промышленных посудомоечных машин на посуде могут вызвать повреждение эпителиального барьера кишечника, что может способствовать возникновению хронических заболеваний. Исследование опубликовано в The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Остатки средств для посудомоечных машин могут повредить кишечник
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Промышленные посудомоечные машины часто используются в ресторанах и школах и позволяют быстро очистить и высушить посуду. Во многих приборах нет дополнительного цикла для удаления остатков ополаскивателя. Это означает, что потенциально токсичные вещества остаются на посуде.

Исследователи использовали недавно разработанную технологию — кишечные органоиды и клетки кишечника человека на микрочипах, чтобы проверить действие этих остатков на кишечник. Ученые проанализировали влияние коммерческих моющих средств и ополаскивателей на этих моделях. При этом они разбавили вещества 10-40 тысяч раз, чтобы сымитировать воздействие остатков средств после мытья посуды. Высокие дозы ополаскивателей убивали эпителиальные клетки кишечника, а низкие — делали его более проницаемым.

Исследователи также наблюдали активацию нескольких генов и клеточных сигнальных белков, которые могли вызывать воспалительные реакции. Более подробный анализ показал, что за эту реакцию отвечает один компонент ополаскивателя – этоксилаты спирта. Эпителиальный барьер в кишечнике — слой клеток, выстилающий кишечный тракт и контролирующий то, что попадает в организм. Дефекты этого барьера связаны с развитием пищевой аллергии, гастрита, диабета, цирроза печени и даже болезни Альцгеймера.

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