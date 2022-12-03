Стало известно, при каких болезнях нас могут мучить кошмары

Самая частая причина ночных кошмаров — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно может проявить себя не сразу после травмирующего события, а спустя месяцы и даже годы. Однако в некоторых случаях кошмары могут указывать на проблемы не с ментальным, а с физическим здоровьем, предупредила клинический психолог Олеся Иневская.

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Когда речь идёт о повторяющихся кошмарах, дело, скорее всего, в психике. А вот если мозг выдаёт вам разовый ужастик во сне, а наутро вы чувствуете недомогание, стоит показаться врачу.

Кошмар может сопровождать воспалительные процессы в организме из-за ОРВИ, гриппа, повышения температуры и мышечной переутомлённости. Если дело в переутомлении, должно помочь изменение распорядка дня, отметила специалист.

Иногда плохой сон может указывать и на воспаление внутренних органов — например, воспаление аппендикса.

Для психики кошмар — это способ обработать травмирующее событие и сделать его концовку более позитивной, объяснила психолог. Помимо ПТСР, причиной ужасных снов могут быть стрессы, страхи, комплексы, физические и эмоциональные перегрузки или заболевания вроде лунатизма.