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2 часа назад

Названы симптомы гриппа, при которых нужна «скорая»

Мир24

Минздрав России подготовил рекомендации для граждан по действиям в случае подозрения на грипп, пишет «Российская газета».

Названы симптомы гриппа, при которых нужна «скорая»
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Симптомами гриппа и ОРВИ, при которых нужно остаться дома и избегать контактов, названы высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита. В этих случаях необходимо обратиться к врачу для назначения лечения.

Симптомами, при которых медицинская помощь требуется незамедлительно, являются затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, ослабевание и затем возобновление симптомов вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.

Специалисты подчеркивают, что к группе риска по тяжелому течению гриппа относятся дети, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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