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2 часа назад

Какие продукты не стоит есть, если болит горло

Ferra.ru

Издание Eat this, not that! перечислило шесть продуктов, которых следует избегать при плохом самочувствии и боли в горле.

Какие продукты не стоит есть, если болит горло
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Хрустящие закуски.

Чипсы и крекеры могут казаться острыми при проглатывании и вызывать сильную боль и раздражение.

2. Цитрусы.

Кислотность апельсинов, лимонов и лаймов может усиливать першение в горле.

3. Кислые продукты.

Даже кислый томатный соус может иметь схожий эффект.

4. Острая пища.

Эти продукты могут раздражать воспалённую область горла.

5. Твёрдые сырые овощи.

Морковь и сельдерей, безусловно, полезны для здоровья, но их жёсткость может доставлять неудобства.

6. Панированные и жареные продукты.

Тоже могут раздражать горло.

Болезни и лекарства,
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