Какие продукты не стоит есть, если болит горло

Издание Eat this, not that! перечислило шесть продуктов, которых следует избегать при плохом самочувствии и боли в горле.
Чипсы и крекеры могут казаться острыми при проглатывании и вызывать сильную боль и раздражение.
Кислотность апельсинов, лимонов и лаймов может усиливать першение в горле.
Даже кислый томатный соус может иметь схожий эффект.
Эти продукты могут раздражать воспалённую область горла.
Морковь и сельдерей, безусловно, полезны для здоровья, но их жёсткость может доставлять неудобства.
Тоже могут раздражать горло.