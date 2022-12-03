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1 час назад

Важно обращать внимание на любые изменения: как жить с человеком с психическим расстройством

Реальное время

При общении с человеком, страдающим психоневрологическим расстройством, нужно обращать внимание на любые изменения, особенно, если они положительные. Любые такие проявления нужно вербально обозначить, рекомендуют кандидаты медицинских наук, главные врачи медицинского центра "ИБИС" Искандер Миндубаев и клиники "Инсайт" Руслан Тюменев, а также психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Антон Белицкий.

Как жить с человеком с психическим расстройством
Фото: Реальное времяРеальное время

— Важно обращать внимание даже на небольшие изменения. Особенно изменения в лучшую сторону. При этом любые позитивные проявления надо вербально обозначать. Обязательно говорить об этом и обязательно отмечать все усилия как реальные шаги к улучшению его состояния. Если вас что-то не устраивает, нужно говорить об этом. Если вы увидели что-то положительное, обязательно укажите на этот факт, — рассказывает Искандер Миндубаев.

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Вместе с этим, добавляет Руслан Тюменев, грамотные специалисты работают не только со своими пациентами, но и с их родственниками, и инструктируют последних, что делать и на что обращать внимание в период ремиссии.

— Конечно, в первую очередь родственник точно знает и контролирует периодичность, с которой его близкий с болезнью должен посещать специалиста. Он должен напоминать о приёмах, в некоторых случаях сам осуществлять запись к специалисту и сопровождать на консультацию, — рассказывает он.

Также специалисты рекомендуют рекомендуют следить и за эмоциональным состоянием больного. Здесь важно избегать каких-то полутонов в общении и обговаривать все свои переживания: узнавать о самочувствии; спрашивать, нужна ли помощь; проговаривать вещи, которые не нравятся в поведении, например, не заправленная постель или бардак в комнате.

Психолог Антон Белицкий для поддержания комфортного эмоционального состояния больного рекомендует обращать внимание на следующие вещи:
  • общение должно быть простым и четким, без полутонов и полунамеков. Раздражительность и гнев лучше не подпитывать, а разрешать все вопросы обычным общением;
  • уважать личность человека и подчеркивать его достоинства и успехи;
  • стараться поддерживать режим сна и питания больного;
  • оставлять привычный порядок вещей для человека — здесь важна стабильность и предсказуемость не только в поведении окружающих, но и в повседневных вещах;
  • посещать психотерапию и выполнять другие рекомендации врача.
Вместе с этим психолог выступает категорически против следующих вещей:
  • обесценивания личности и сравнения состояний до и во время болезни;
  • манипулирования и провокаций;
  • угроз принудительной госпитализацией;
  • советов в духе "переставай грустить" или "не злись";
  • споров и скандалов;
  • ожидания "правильной" реакции.

При этом, добавляет Руслан Тюменев, главная задача — не мешать и не контролировать там, где не просят. Гиперопека и излишний контроль, по его словам, — это повод уйти в срыв.

"Важно уделять внимание своим основным потребностям"

При этом специалисты не рекомендуют брать ответственность за жизнь больного человека на себя и забывать о своих собственных потребностях: отдыхе, физических упражнениях, нормальном питании, гигиене.

— Ухаживая за близким человеком, мы нередко отодвигаем заботу о себе на второй план. Ведь, по сути, для вашего близкого уход за ним — это бесценный и особенный дар от вас ему, но для вас этот процесс может быть труден как психологически, так и физически. Поэтому важно уделять внимание своим основным потребностям, — рассказывает Искандер Миндубаев.

Если родственники уже не справляются с уходом за больным, рассказывает специалист, существуют так называемые патронажные службы. Они могут помогут с уходом и дадут время на эмоциональную и физическую разгрузку.

— Что касается общих правил, то конечно же нельзя брать ответственность за жизнь жизнь человека с психическим расстройством на себя: убираться за ним, мыть посуду, готовить ему еду. Кроме тех случаев, когда ваши обязанности по дому распределены, — добавляет Руслан Тюменев.

Если вы обиделись на человека и не хотите с ним разговаривать, рекомендует специалист, об этом также следует сказать прямо: "Ты меня обидел. Мне надо остыть и сходить в холодный душ. А когда я выйду — мы с тобой обсудим произошедшее".

"Рецидив — это не шаг назад"

Психоз, напоминает Искандер Миндубаев, — это нарушение психической деятельности, нарушение сознания. Они проявляются в искаженном понимании реальности и самого себя, а вызваны психозы могут быть внешними или внутренними факторами.

К внешним факторами относится, например, излишнее употребление алкоголя. "Алкогольный психоз" или алкогольный делирий, как его называют специалисты, вызывает отек мозга и галлюцинации: человек видит то, чего на самом деле нет. Бывает, что ему становится так страшно, что он пытается покончить с собой. В этом случае необходима госпитализация в наркологический стационар.

— Иногда появляются попытки поджогов, суицид. Алкоголик принимает окно за дверь, видит лестницу, может выпасть с высокого этажа. Лечение направлено на детоксикацию и восстановление водно-электролитного баланса. Внутривенно капельно вводятся солевые растворы, которые помогают вывести токсичные вещества, — рассказывает специалист.

При психозах, связанных с психоневрологическими расстройствами, добавляет Руслан Тюменев, в первую очередь необходимо позвонить своему лечащему специалисту и получить инструкцию, что нужно делать в той или иной ситуации. Также врач советует готовиться к госпитализации и проработке рецидива.

— Это нормальная ситуация. Рецидив — это не шаг назад, а повод проработать то, что не было проработано, — заключает он.

Чтобы подготовиться к кризисным ситуациям, психолог Антон Белицкий рекомендует:
  • знать признаки ухудшения состояния;
  • быть в контакте с лечащим врачом;
  • хранить под рукой номера центров кризисной помощи;
  • обращаться к специалисту при любом обострении состояния больного.

"Когда больной ведет себя агрессивно или неадекватно, нужно понимать, что сейчас это не любимый сын, внук, муж или дедушка"

Помимо этого наши специалисты советуют проявлять любовь и заботу к своим близким, которые страдают от психоневрологических расстройств.

— Когда больной ведет себя агрессивно или неадекватно, нужно понимать, что сейчас это не любимый сын, внук, муж или дедушка. Это в нем говорит болезнь. Позже, "придя в себя", Ваш близкий успокоится и сможет взаимодействовать с вами по-другому. Именно поэтому Вашему родственнику особенно важно чувствовать Вашу поддержку и любовь, понимать, что Вы принимаете его таким, какой он есть, — делится Искандер Миндубаев.

Психическое расстройство, добавляет Руслан Тюменев, — это болезнь подавленных эмоций. И этим точно не стоит увлекаться, советует он.

Болезни и лекарства,Антон Белицкий,
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