Эндокринолог перечислила признаки зашлакованности организма

Организм человека способен самоочищаться, но иногда в его работе происходят сбои. Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, какие признаки сигнализируют об избытке шлаков и токсинов.

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Врач посоветовала в первую очередь обращать внимание на отечность, что свидетельствует о нарушении оттока лимфы. Неприятный запах тела и лишний вес также могут указывать на неполадки с печенью.

Появление угревой сыпи и прыщей на лице также говорит о проблемах со здоровьем. Когда желчный пузырь не справляется с работой, токсины начинают выводиться через потовые железы, что и приводит к высыпаниям на коже.