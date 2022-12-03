Эндокринолог перечислила признаки зашлакованности организма

Организм человека способен самоочищаться, но иногда в его работе происходят сбои. Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, какие признаки сигнализируют об избытке шлаков и токсинов.
Врач посоветовала в первую очередь обращать внимание на отечность, что свидетельствует о нарушении оттока лимфы. Неприятный запах тела и лишний вес также могут указывать на неполадки с печенью.
Появление угревой сыпи и прыщей на лице также говорит о проблемах со здоровьем. Когда желчный пузырь не справляется с работой, токсины начинают выводиться через потовые железы, что и приводит к высыпаниям на коже.
Стоит насторожиться, если происходит подавление когнитивных функций, ослабление внимания и заторможенность реакции. Избытки вредных веществ в организме подавляют нервную систему, пишут «Кубанские новости».