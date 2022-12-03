Кашель молодого мужчины оказался вызван 17-сантиметровой опухолью

Врачи из Медицинского центра Университета Святого Иосифа (США) сообщили о редком случае 17-сантиметровой опухоли у здорового пациента, обратившегося в больницу с жалобами на кашель. Отчет опубликован в Journal of Surgical Case Reports.

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Здоровый 22-летний мужчина обратился в больницу из-за кашля, который сохранялся в течение трех недель без каких-либо других симптомов. На рентгене грудной клетки врачи обнаружили у него скопление жидкости между правым легким и грудной клеткой. Компьютерная томография позволила выяснить, что кашель был вызван опухолью длиной в 17,2 сантиметра, упирающейся в его правое легкое.

Команда взяла образец опухоли и обнаружила, что она развилась из клеток вилочковой железы, которая находится сразу за грудиной и отвечает за производство зрелых иммунных клеток. Затем врачи провели операцию по удалению новообразования и дополнительно проанализировали ткань, показав, что новообразование не было раковым. Однако считается, что все тимомы, то есть опухоли вилочковой железы, могут стать злокачественными.