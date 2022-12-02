Как лечиться от гриппа и ОРВИ дома

В России в этом году выдался уникальный сезон осенне-зимних инфекций. С одной стороны, идёт традиционная волна гриппа, а с другой — COVID-19 ещё не отступил. Да ещё и разгулялись различные риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и прочие. В общем, чем-то да точно заразитесь. Но почти все пытаются оттянуть поход к врачу, пытаясь лечиться самостоятельно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

На этот случай российский Минздрав составил памятку, чтобы самолечение хотя бы не закончилось ещё более серьёзными недугами.

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Многие люди довольно спокойно переносят грипп, ОРВИ и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) в нетяжёлой форме и могут выздороветь даже без медицинской помощи.

Что делать?

Если вы заболели, нужно в первую очередь остаться дома. И даже не потому, что вы прекрасно можете работать даже в таком состоянии, а чтобы не подвергать опасности окружающих. Всё-таки кто-то может перенести болезнь гораздо тяжелее, чем вы.

Дома же лучше соблюдать постельный или полупостельный режим (ходить по квартире, готовить еду и давать себе другие лёгкие физнагрузки).

Необходимо регулярно проветривать комнату, чтобы, грубо говоря, выгонять пропитанный бактериями воздух.

Пить лучше кипячёную воду, слабоминерализованную минеральную воду, морсы (клюквенный, брусничный), несладкий чай с лимоном. Из еды же для больного организма лучше всего подойдут легкоусвояемые продукты с витаминами: нежирные сорта мяса, рыбы, молочные продукты, фрукты, овощи.

От алкоголя необходимо полностью отказаться. Да, даже глинтвейн нельзя. Дело в том, что спирт усугубляет интоксикацию и повышает угрозу осложнений.

Чем лечиться?

Но какие же лекарства можно принимать самостоятельно, если уж собрались самолечиться? Например, если нос закладывает так сильно, что тяжело дышать, вам помогут сосудосуживающие капли или спреи. Однако необходимо сначала внимательно читать инструкцию. Для каждого препарата указаны максимальный срок использования (как правило, не более 5–7 дней). Плюс есть противопоказания, которые нужно сверять со своими хроническими недугами.

Если мучает высокая температура (выше 38–38,5 градусов), примите жаропонижающее. Можно выпить парацетамол и ибупрофен, отметил в памятке Минздрав. Кстати, эти же препараты помогут снять боли в мышцах, суставах и облегчить головную боль.

Кстати, нужно помнить, что разовая доза парацетамола (ацетаминофена) для взрослых составляет 500 мг. Пить можно не более четырёх раз в сутки. Ибупрофен нужно принимать по 400 мг, тоже не более четырёх раз в сутки, после еды.

До 18 лет нужно избегать приёма препаратов с ацетилсалициловой кислотой (например, аспирина) из-за высокого риска побочных эффектов.

Когда врач необходим?

Обязательно обратитесь к врачу, если у вас или ваших близких затруднённое дыхание или чувство нехватки воздуха. Также тревожным звоночком считается боль или чувство тяжести в груди или в животе.

Нехорошим признаком будет сильная ломота в теле, внезапное головокружение, спутанность сознания, а также сильная рвота.

Но даже если вас пронесло от этих симптомов, и вы, казалось бы, вылечились, есть риск «второй волны» болезни. И тут нужно бежать к врачу.