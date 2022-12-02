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1 час назад

Врач Белов рассказал, как избежать простуды при аномальных морозах

Вечерняя Москва

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, как избежать простуды в период аномальных морозов. Главное, по словам медика, избегать перепада температур.

Врач рассказал, как избежать простуды при аномальных морозах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач рассказал, что когда человек заходит в магазины, метро, нужно расстегнуться, снять шапку и перчатки.

— Если не соблюдать это правило, можно легко вспотеть, а на улице взмокший от перепада температур быстро схватит простуду, которая легко может привести к пневмонии, — пояснил врач в комментарии «Невским новостям».

Также нужно обязательно носить обувь с толстой подошвой. Нельзя выходить на улицу с мокрыми или влажными волосами.

Болезни и лекарства,Алексей Белов,
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