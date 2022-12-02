Врач рассказал, как избежать простуды при аномальных морозах

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, как избежать простуды в период аномальных морозов. Главное, по словам медика, избегать перепада температур.
Врач рассказал, что когда человек заходит в магазины, метро, нужно расстегнуться, снять шапку и перчатки.
— Если не соблюдать это правило, можно легко вспотеть, а на улице взмокший от перепада температур быстро схватит простуду, которая легко может привести к пневмонии, — пояснил врач в комментарии «Невским новостям».
Также нужно обязательно носить обувь с толстой подошвой. Нельзя выходить на улицу с мокрыми или влажными волосами.