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53 минуты назад

Врач назвал симптомы разрыва селезенки

Москва24

Врач УЗД Дмитрий Семенчук рассказал, что разрыв селезенки проявляется потерей ориентации в пространстве, тревожностью, тошнотой и сильными болями в левом подреберье. Об этом сообщает News.ru.

Врач назвал симптомы разрыва селезенки
Фото: M24.ruM24.ru

По его словам, данное повреждение зачастую является следствием падений, ушибов, избиений, также оно может появиться у представителей различных единоборств.

"Потерпевшего необходимо положить на спину, но без резких движений, чтобы не усугубить внутреннее кровотечение. Далее слева под грудиной надавите кулаком и оставайтесь в таком положении до приезда медиков", – рассказал врач.

Специалист рекомендовал приложить к больному месту лед или что-то замороженное, чтобы минимизировать кровопотерю.

Болезни и лекарства,
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