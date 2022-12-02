Врач назвал симптомы разрыва селезенки

Врач УЗД Дмитрий Семенчук рассказал, что разрыв селезенки проявляется потерей ориентации в пространстве, тревожностью, тошнотой и сильными болями в левом подреберье. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, данное повреждение зачастую является следствием падений, ушибов, избиений, также оно может появиться у представителей различных единоборств.
"Потерпевшего необходимо положить на спину, но без резких движений, чтобы не усугубить внутреннее кровотечение. Далее слева под грудиной надавите кулаком и оставайтесь в таком положении до приезда медиков", – рассказал врач.
Специалист рекомендовал приложить к больному месту лед или что-то замороженное, чтобы минимизировать кровопотерю.