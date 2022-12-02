Эндокринолог: недостаток йода можно выявить по региону проживания

Эндокринолог Ольга Нечаева объяснила, что недостаток йода можно по региону проживания. Микроэлемент необходим для стабильной работы щитовидной железы.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Врач объяснила, что самостоятельно установить недостаток микроэлемента невозможно. Важную роль играет регион проживания.

«Обязательно назначают УЗИ щитовидной железы и анализ крови на содержание тиреоидных гормонов», - рассказал специалист в беседе с «Газета.Ru».

Далее по словам Нечаевой, врач назначит лечение в зависимости от результатов исследования.

Большинство жителей России живут в регионах, где наблюдается йододефицит. По этой причине необходимо включить в рацион продукты, богатые йодом. К ним относятся рыба, морская капуста, хурма и кальмар.