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33 минуты назад

Эндокринолог Нечаева: недостаток йода можно выявить по региону проживания

runews24.ru

Эндокринолог Ольга Нечаева объяснила, что недостаток йода можно по региону проживания. Микроэлемент необходим для стабильной работы щитовидной железы.

Эндокринолог: недостаток йода можно выявить по региону проживания
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Врач объяснила, что самостоятельно установить недостаток микроэлемента невозможно. Важную роль играет регион проживания.

«Обязательно назначают УЗИ щитовидной железы и анализ крови на содержание тиреоидных гормонов», - рассказал специалист в беседе с «Газета.Ru».

Далее по словам Нечаевой, врач назначит лечение в зависимости от результатов исследования.

Большинство жителей России живут в регионах, где наблюдается йододефицит. По этой причине необходимо включить в рацион продукты, богатые йодом. К ним относятся рыба, морская капуста, хурма и кальмар.

Также можно добавлять в еду йодированную соль. Но добавлять ее нужно в готовое блюдо, иначе йод разрушится под воздействием температуры.

Болезни и лекарства,Ольга Нечаева,
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