Невролог предупредила об опасности обезболивающих

При головной боли не рекомендуется постоянно пить обезболивающие таблетки, это чревато серьезными последствиями. Об этом сообщила врач-невролог Наталья Шиндряева.

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«Нельзя забывать о возможном токсическом воздействии при злоупотреблении лекарствами, вплоть до поражения органов и систем», – отметила Наталья Шиндряева.

Эксперт также отметила, что при постоянном употреблении обезболивающих, возникает блокада рецепторов – они перестают действовать.

По словам эксперта, в случае регулярных головных болей необходимо воздействовать на их причину, передает «Газета.ру».

Невролог отметила, что если головная боль возникает из-за мышечного напряжения, то поможет нормализация тонуса с помощью массажа или иглорефлексотерапии.