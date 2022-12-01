Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
45 минут назад

Невролог предупредила об опасности обезболивающих

РИА "ФедералПресс"

При головной боли не рекомендуется постоянно пить обезболивающие таблетки, это чревато серьезными последствиями. Об этом сообщила врач-невролог Наталья Шиндряева.

Невролог предупредила об опасности обезболивающих
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нельзя забывать о возможном токсическом воздействии при злоупотреблении лекарствами, вплоть до поражения органов и систем», – отметила Наталья Шиндряева.

Эксперт также отметила, что при постоянном употреблении обезболивающих, возникает блокада рецепторов – они перестают действовать.

По словам эксперта, в случае регулярных головных болей необходимо воздействовать на их причину, передает «Газета.ру».

Невролог отметила, что если головная боль возникает из-за мышечного напряжения, то поможет нормализация тонуса с помощью массажа или иглорефлексотерапии.

Мигрени лечат специфическими препаратами для профилактики и купирования приступов. А чтобы избежать вторичной головной боли, необходимо контролировать давление и предупреждать кризы.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители