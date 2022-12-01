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2 часа назад

Грипп испанки, малярия, оспа: почему лихорадка это не просто высокая температура и в чем ее опасность

Вечерняя Москва

Лихорадка является симптомом тех заболеваний, которые провоцируют повышение температуры тела. Однако помимо высокой температуры, она имеет ряд особенностей и негативных последствий. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, что представляет из себя лихорадка и чем она может быть опасна.

Почему лихорадка это не просто высокая температура и в чем ее опасность
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Лихорадка это

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Как рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, лихорадкой называют повышение температуры тела.

— Такое состояние может возникнуть по разным причинам, но чаще всего это инфекционные заболевания, которые запускают патологические процессы в организме и повышают температуру тела, — пояснил врач.

В свою очередь врач-терапевт Виктор Лишин добавил, что лихорадка заключает в себе совокупность симптомов:

— Это целый комплекс симптомов, который сопровождается головной болью, ломотой в теле, покраснением кожи, изменением зрения, потоотделением, учащением пульса, снижением аппетита.

Также, по словам специалиста, при лихорадке может возникнуть общий интоксикационный синдром, который сопровождается дрожью в теле, спутанностью мыслей и частичной потери ориентации.

Виды лихорадки

Кондрахин выделил три вида лихорадки:
  • Софебрильная — до 38 градусов
  • Умеренная — до 39 градусов
  • Фебрильная — до 40 градусов

— Температура до 39,5 считается терпимой для человека. Считается, что при этой температуре плохо размножаются бактерии, потому что температура сжигает их, — рассказал Кондрахин, — Все, что ближе к 40 градусам является опасным, потому что при такой температуре начинает сворачиваться белок, могут возникнуть судороги и фактически человек может погибнуть.

Сопутствующий симптом и профилактика

По словам терапевта, лихорадка является сопутствующим фактором многих заболеваний:
  • Грипп испанки;
  • Малярия;
  • Дифтерия;
  • Ветряная оспа;
  • Коронавирус.

— Также лихорадка может возникнуть и при других тяжелых формах заболеваний, например, рака, паразитарных болезнях, болезнях почек, печени, — обратил внимание Кондрахин.

По словам терапевта, соблюдение простых правил, могут помочь избежать возникновения высоких температур. Среди них он выделил:
  • Укрепление иммунитета
  • Ношение масок
  • Прививки от вирусов
Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,
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