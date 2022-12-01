Почему лихорадка это не просто высокая температура и в чем ее опасность

Лихорадка является симптомом тех заболеваний, которые провоцируют повышение температуры тела. Однако помимо высокой температуры, она имеет ряд особенностей и негативных последствий. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, что представляет из себя лихорадка и чем она может быть опасна.
Как рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, лихорадкой называют повышение температуры тела.
— Такое состояние может возникнуть по разным причинам, но чаще всего это инфекционные заболевания, которые запускают патологические процессы в организме и повышают температуру тела, — пояснил врач.
В свою очередь врач-терапевт Виктор Лишин добавил, что лихорадка заключает в себе совокупность симптомов:
— Это целый комплекс симптомов, который сопровождается головной болью, ломотой в теле, покраснением кожи, изменением зрения, потоотделением, учащением пульса, снижением аппетита.
Также, по словам специалиста, при лихорадке может возникнуть общий интоксикационный синдром, который сопровождается дрожью в теле, спутанностью мыслей и частичной потери ориентации.
— Температура до 39,5 считается терпимой для человека. Считается, что при этой температуре плохо размножаются бактерии, потому что температура сжигает их, — рассказал Кондрахин, — Все, что ближе к 40 градусам является опасным, потому что при такой температуре начинает сворачиваться белок, могут возникнуть судороги и фактически человек может погибнуть.
— Также лихорадка может возникнуть и при других тяжелых формах заболеваний, например, рака, паразитарных болезнях, болезнях почек, печени, — обратил внимание Кондрахин.