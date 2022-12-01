Почему лихорадка это не просто высокая температура и в чем ее опасность

Лихорадка является симптомом тех заболеваний, которые провоцируют повышение температуры тела. Однако помимо высокой температуры, она имеет ряд особенностей и негативных последствий. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, что представляет из себя лихорадка и чем она может быть опасна.

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Лихорадка это

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Как рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, лихорадкой называют повышение температуры тела.

— Такое состояние может возникнуть по разным причинам, но чаще всего это инфекционные заболевания, которые запускают патологические процессы в организме и повышают температуру тела, — пояснил врач.

В свою очередь врач-терапевт Виктор Лишин добавил, что лихорадка заключает в себе совокупность симптомов:

— Это целый комплекс симптомов, который сопровождается головной болью, ломотой в теле, покраснением кожи, изменением зрения, потоотделением, учащением пульса, снижением аппетита.

Также, по словам специалиста, при лихорадке может возникнуть общий интоксикационный синдром, который сопровождается дрожью в теле, спутанностью мыслей и частичной потери ориентации.

Виды лихорадки

Софебрильная — до 38 градусов

Умеренная — до 39 градусов

Фебрильная — до 40 градусов Кондрахин выделил три вида лихорадки:

— Температура до 39,5 считается терпимой для человека. Считается, что при этой температуре плохо размножаются бактерии, потому что температура сжигает их, — рассказал Кондрахин, — Все, что ближе к 40 градусам является опасным, потому что при такой температуре начинает сворачиваться белок, могут возникнуть судороги и фактически человек может погибнуть.

Сопутствующий симптом и профилактика

Грипп испанки;

Малярия;

Дифтерия;

Ветряная оспа;

Коронавирус. По словам терапевта, лихорадка является сопутствующим фактором многих заболеваний:

— Также лихорадка может возникнуть и при других тяжелых формах заболеваний, например, рака, паразитарных болезнях, болезнях почек, печени, — обратил внимание Кондрахин.