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1 час назад

Названы лекарства, провоцирующие тромбоз

Letidor.ru

Кровь не только доставляет во внутренние органы кислород и питательные вещества, но и является системой, выполняющей важные функции, в частности, обеспечивает иммунитет и противостояние вирусам. Чрезмерно густая кровь гораздо хуже проникает в маленькие сосуды и капилляры, из-за чего организм ощущает дефицит кислорода, анемию. Это напрямую ведет к появлению тромбов, развитию инфарктных и инсультных состояний.

Названы лекарства, провоцирующие тромбоз
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

При слишком густой крови в капиллярах и венах могут появиться тромбы, они проявляются легким покалыванием в конечностях или их онемением. При наличии тромба человек моет заметить у себя выступающие вены, холодные ступни и кисти рук, синеватый оттенок кожи конечностей. На вязкость крови огромное влияние оказывают лекарственные препараты.

Специалист отметил, что на появление тромбов влияет генетическая предрасположенность, также наиболее подвержены риску сосудистых катастроф из-за отрыва тромба курильщики, пишет «Москва 24».

Ранее «Летидор» писал о том, что нейрохирург причислил признаки появления тромбов в организме.

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