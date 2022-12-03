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2 часа назад

Чем симптомы гриппа отличаются от других ОРВИ

Ferra.ruиещё 1

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, чем отличаются симптомы гриппа от других респираторных инфекций.

Чем симптомы гриппа отличаются от других ОРВИ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, грипп всегда начинается с резкого повышения температуры. Всегда болят голова, мышцы, при этом человек может точно вспомнить, в какой момент ему стало плохо.

Другие респираторные вирусы начинаются с насморка и першения в горле, конъюнктивита или бронхита. Как правило, такую симптоматику люди игнорируют, поэтому может заразиться много окружающих.

«Грипп начинается резко, с выраженной интоксикацией, головной и мышечной болью и резким повышением температуры. В этом случае человек чётко может ответить, когда ему стало плохо: в два часа дня или в пять часов вечера», — отметила терапевт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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