Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
3 часа назад

Врач заявил, что аппендицит не может начаться из-за семечек и косточек

Москва24

Попадание семечек и косточек в кишечник не может спровоцировать развитие аппендицита, заявил врач УЗД Дмитрий Семенчук. Об этом сообщает News.ru.

Врач развеял популярный миф об аппендиците
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Во-первых, многие путают понятия аппендицит и аппендикс. Первое – само воспаление, второе – тот самый отросток слепой кишки. Во-вторых, воспаление начинается не из-за семечек и косточек, которыми якобы наполняется аппендикс", – сказал он.

По словам Семенчука, причиной аппендицита может стать закупоривание просвета аппендикса глистами или каловыми массами, вследствие чего происходит гниение и брожение. Это может произойти из-за нарушения работы кишечника и кровоснабжения.

"Кроме того, аппендицит может и вообще не начаться никогда, это не детская болячка, тот самый шрам у всех искать не надо. Тем более искать возможность удалить аппендикс, как говорится, ради профилактики", – пояснил эксперт.

Также врач отметил, что аппендицит не может быть хроническим, поскольку нагноение отростка либо заканчивается разрывом, перитонитом и смертью, либо его вырезают.

Ранее хирург Илья Колышев рассказал, что аппендицит может маскироваться под гастрит, острую язву желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря или инфекционные заболевания. По его словам, из-за схожести симптомов с инфекционными заболеваниями в старые времена аппендицит часто путали с сальмонеллезом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители