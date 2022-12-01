Ученые рассказали о влиянии гипертонии на психическое состояние

Всем известно, что показатели давления нуждаются в строгом контроле. Развитие гипертонии ведёт к серьёзным рискам для здоровья: инфаркту миокарда, инсульту, развитию атеросклероза и другим патологиям. Учёные указали ещё и на то, что люди с повышенным давлением более склонны к эмоциональным «срывам».

Фото: Сибмеда Сибмеда

Исследователи говорят о том, что кровяное давление может влиять на психическое состояние человека и его поведение. Это связано с поступлением крови к мозгу и изменениями в организме, которые происходят в момент повышения артериального давления. Они изучили данные более 700 тысяч человек, чтобы проверить – как взаимосвязь между систолическим артериальным давлением, диастолическим артериальным давлением, пульсовым давлением и повышенным артериальным давлением может влиять на поведенческие проявления человека, его эмоциональное состояние.

В результате оказалось, что высокое давление и значение диастолического давления влияют на развитие невротических черт личности. Такая зависимость была выявлена в 90% случаев – передаёт ИноСми, ссылаясь на публикацию в General Psychiatry. Людям, у которых повышены показатели диастолического давления, сложнее сопротивляться стрессу – они проявляют черты эмоциональной неуравновешенности, чаще испытывают тревогу и беспокойство, склонны к критике, чаще испытывают приступы гнева или вины. Развитие невротичности может быть обусловлено гипертонией, которая влияет на функционирование центральной нервной системы.