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1 час назад

Ученые рассказали о влиянии гипертонии на психическое состояние

Сибмедаиещё 1

Всем известно, что показатели давления нуждаются в строгом контроле. Развитие гипертонии ведёт к серьёзным рискам для здоровья: инфаркту миокарда, инсульту, развитию атеросклероза и другим патологиям. Учёные указали ещё и на то, что люди с повышенным давлением более склонны к эмоциональным «срывам».

Ученые рассказали о влиянии гипертонии на психическое состояние
Фото: СибмедаСибмеда

Исследователи говорят о том, что кровяное давление может влиять на психическое состояние человека и его поведение. Это связано с поступлением крови к мозгу и изменениями в организме, которые происходят в момент повышения артериального давления. Они изучили данные более 700 тысяч человек, чтобы проверить – как взаимосвязь между систолическим артериальным давлением, диастолическим артериальным давлением, пульсовым давлением и повышенным артериальным давлением может влиять на поведенческие проявления человека, его эмоциональное состояние.

В результате оказалось, что высокое давление и значение диастолического давления влияют на развитие невротических черт личности. Такая зависимость была выявлена в 90% случаев – передаёт ИноСми, ссылаясь на публикацию в General Psychiatry. Людям, у которых повышены показатели диастолического давления, сложнее сопротивляться стрессу – они проявляют черты эмоциональной неуравновешенности, чаще испытывают тревогу и беспокойство, склонны к критике, чаще испытывают приступы гнева или вины. Развитие невротичности может быть обусловлено гипертонией, которая влияет на функционирование центральной нервной системы.

Ранее были исследования и об обратной зависимости: учёные анализировали, как тип личности может влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, учитывая, что невротичность в 40% случаев генетически обусловлена. У невротиков, как показывают многие исследования, больше рисков заболеть гипертонией, что связано с выработкой норадреналина и кортизола.

Болезни и лекарства,
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