Онколог назвал мужчинам способ сохранить зимой «самый важный орган»

Чтобы зимой сохранить здоровье простаты, нужно не моржевать и носить теплые трусы или подштанники, посоветовал онколог Владимир Полянский. Способы не застудить зимой этот орган он назвал в беседе с News.ru.

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По словам врача, зимой для мужского здоровья вдвойне опасны ветреная погода, сквозняки и слишком легкая одежда. «Зимой самый важный орган мужчины — простата — подвержен воздействиям низких температур, поэтому обязательно носите подштанники или утепленные трусы, зимние штаны или джинсы», — предостерег Полянский, попросив избегать моржевания, купаний в проруби и выхода на улицу сразу после бассейна.