Врач назвала способы уберечься от ОРВИ

Если в общественных местах носить маски, а дома пить чай со специями, можно уберечься от заражения ОРВИ во время разгула болезни, рассказала терапевт участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. Врач в беседе с «Лентой.ру» назвала и другие способы не заразиться в пиковый сезон.

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«Определить наступление ОРВИ можно по насморку и заложенности носа, боли в горле, повышенной температуре тела, кашлю. Нередко заболевание сопровождается головной болью, болью в мышцах и суставах, ощущениями ломоты всего тела, интоксикацией. При этом сердце начинает биться неровно, мутнеет сознание, понижается давление», — перечислила терапевт признаки болезни.

По ее словам, снизить риск заражения можно, если следовать простым правилам. Так, Савельева посоветовала избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы простуды: чиханье, кашель и другие. В пиковый сезон стоит отказаться от походов в людные места, добавила врач.

Савельева считает, что не стоит отказываться от использования народных методов защиты от вирусов и инфекций. Она отметила, что в можжевельнике содержится огромное количество фитонцидов, обладающих антибактериальными свойствами. Ветки растения можно разместить в комнатах. К тому же помещения нужно проветривать как можно чаще, добавила она.

В период пиковой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями следует больше времени проводить в тепле, пить горячий чай с добавлением согревающих специй: корицей, базиликом, гвоздикой. Это поможет минимизировать риски заболеть простудой, отметила терапевт.

Родителям необходимо с особым вниманием отнестись к здоровью ребенка. Следует регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептическими салфетками. Нелишним будет и курс витамина С для укрепления иммунитета, также стоит сделать прививку от гриппа, подвела итог собеседница «Ленты.ру».