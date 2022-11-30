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1 час назад

Врач назвала способы уберечься от ОРВИ

Lenta.ru

Если в общественных местах носить маски, а дома пить чай со специями, можно уберечься от заражения ОРВИ во время разгула болезни, рассказала терапевт участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. Врач в беседе с «Лентой.ру» назвала и другие способы не заразиться в пиковый сезон.

Врач назвала способы уберечься от ОРВИ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Определить наступление ОРВИ можно по насморку и заложенности носа, боли в горле, повышенной температуре тела, кашлю. Нередко заболевание сопровождается головной болью, болью в мышцах и суставах, ощущениями ломоты всего тела, интоксикацией. При этом сердце начинает биться неровно, мутнеет сознание, понижается давление», — перечислила терапевт признаки болезни.

По ее словам, снизить риск заражения можно, если следовать простым правилам. Так, Савельева посоветовала избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы простуды: чиханье, кашель и другие. В пиковый сезон стоит отказаться от походов в людные места, добавила врач.

Савельева считает, что не стоит отказываться от использования народных методов защиты от вирусов и инфекций. Она отметила, что в можжевельнике содержится огромное количество фитонцидов, обладающих антибактериальными свойствами. Ветки растения можно разместить в комнатах. К тому же помещения нужно проветривать как можно чаще, добавила она.

В период пиковой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями следует больше времени проводить в тепле, пить горячий чай с добавлением согревающих специй: корицей, базиликом, гвоздикой. Это поможет минимизировать риски заболеть простудой, отметила терапевт.

Родителям необходимо с особым вниманием отнестись к здоровью ребенка. Следует регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептическими салфетками. Нелишним будет и курс витамина С для укрепления иммунитета, также стоит сделать прививку от гриппа, подвела итог собеседница «Ленты.ру».

Ранее отоларинголог Ольга Зайцева назвала опасные методы лечения простуды. Она предупредила, что опасно греть больное горло компрессами.

Болезни и лекарства,Ольга Зайцева,
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