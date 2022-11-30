О каких опасных болезнях предупреждает воспаление языка

Воспаление языка, или глоссит, может предупреждать о нарушении обмена веществ в организме, а также заболеваниях желудка и кишечника. Об этом Москве 24 рассказал стоматолог-хирург ЦКБ Управления делами президента РФ Владимир Полевой.

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Глоссит, как правило, сопровождается покраснением и увеличением языка в размерах. Иногда на его поверхности появляются пятна. Кроме того, человек может чувствовать жжение и в некоторых случаях – онемение этого органа, объяснил эксперт. Глоссит по своей форме бывает острым. В этом случае язык резко опухает, краснеет и начинает болеть. В основном такие симптомы появляются в результате механической травмы либо ожога и быстро проходят.

Полевой также перечислил основные причины появления глоссита. Факторами, способными вызывать этот недуг, являются сколы на зубах, неправильно установленные пломбы и коронки, которые имеют острые края и хронически травмируют язык. Кроме того, развитию недуга способствует недостаточная гигиена полости рта.

"Зубной налет на зубах – это микроорганизмы, которые выделяют токсины, и длительное токсическое воздействие может передаваться на язык, что приводит к возникновению глоссита. Этот глоссит, как правило, будет носить хроническое течение", – объяснил специалист в интервью программе "Доктор 24".

Еще одна распространенная причина глоссита, помимо стоматологических проблем, – дефицит определенных микроэлементов и витаминов в организме, продолжает стоматолог.

"Чаще всего, опять же это имеет системный характер, выявляется железодефицитная анемия, то есть банально недостаток железа в организме, что приводит к системным сбоям", – объяснил он.