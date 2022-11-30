Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает первое место по количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. За год от сердечных болезней умирает примерно миллион человек, что составляет около 47% от всех умерших. Самыми частыми причинами смерти становятся ишемические заболевания сердца, в том числе инфаркт миокарда, и цереброваскулярные болезни, включая инсульт.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Ежегодно в России фиксируется 50 тысяч случаев инфаркта миокарда. Следовательно, в день это 136 случаев, а в час — 5–6 случаев. К группе риска относятся мужчины старше 45 лет и женщины старше 50, однако в последнее время сердечно-сосудистые заболевания начали замечать и у молодого поколения. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила пресс-служба Федерального клинического центра ФМБА России.

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Инфаркт миокарда — омертвление участка сердечной мышцы из-за остановки кровотока по крупной артерии сердца. Больше всего сердечных приступов возникает из-за атеросклероза коронарных артерий, развивается ишемическая болезнь сердца, приводящая к кислородному клеточному голоданию. Спровоцировать инфаркт также могут тяжелые физические нагрузки, стресс или тромбоз коронарных артерий. Симптомы сердечного приступа: жгучая, давящая боль в грудной клетке, отдающая в лопатку или левую руку, учащение пульса, головокружение, слабость и одышка. При появлении таких симптомов необходимо вызвать скорую помощь, иначе все может кончиться тяжелой аритмией или летальным исходом.

В качестве лечения инфаркта обычно делают восстановление кровотока к поврежденному участку сердца. Лучший способ — проведение операции по стентированию или шунтированию пораженных коронарных артерий. Эти манипуляции позволят улучшить сократимость миокарда, повысить качество и продолжительность жизни. Но только операцией это все не лечится. Пациенту выписывают лекарства, которые он должен принимать пожизненно. Только в совокупности двух методов лечения получается улучшить исход течения ишемических болезней сердца.