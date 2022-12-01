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3 часа назад

Почему у мужчин все чаще начинает расти грудь

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что наблюдается рост количества случаев гинекомастии — увеличения грудной железы с гипертрофией желёз и жировой ткани у мужчин.

Почему у мужчин все чаще начинает расти грудь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, с гинекомастией сталкивается до 65% мужчин, и это происходит всё чаще. Павлова объяснила, что гинекомастия бывает ложная, когда грудные железы у мужчин увеличиваются из-за лишнего веса и избытка жировой ткани. Но бывает и истинная гинекомастия — увеличение груди под влиянием гормональных изменений, о чём говорят снижение либидо, изменение тембра голоса, зуд в области груди. И чем старше мужчина и тяжелее по весу, тем выше вероятность развития гинекомастии.

Также встречается и смешанная гинекомастия — когда грудные железы растут и на фоне гормонов, и по причине ожирения.

Врач предупредила, что у мужчин, столкнувшихся с этим заболеванием, повышается риск рака груди, особенно, если в роду были женщины с этим видом онкологии.

Поэтому, если у мальчика наблюдается такая проблема, необходимо наблюдение у врача.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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