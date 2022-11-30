Какие заболевания часто развиваются после 60 лет

"Это 150 минут физической активности в неделю и рациональное питание без слишком обработанной еды, всевозможных полуфабрикатов и простых сахаров. Нужно есть достаточно белка, должно быть меньше стресса и хороший сон. Что касается деменции, то здесь хорошей профилактикой считается средиземноморская диета и умственная нагрузка", – заключила специалист.