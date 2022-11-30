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2 часа назад

Какие заболевания часто развиваются после 60 лет

Москва24иещё 3

У людей старше 60 лет возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и деменции. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Какие заболевания часто развиваются после 60 лет
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, из-за атеросклероза (хронического заболевания артерий) у людей старше 60 лет часто возникает гипертония и ишемическая болезнь сердца. Кроме того, если атеросклеротические изменения есть в сосудах мозга, то значительно повышается риск инсульта, подчеркнула Чернышова.

"Деменция и болезнь Альцгеймера также часто возникают в этом возрасте. Могут быть заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности позвоночника и суставов из-за возрастных изменений", – отмечает эксперт.

Чтобы снизить риск развития вышеперечисленных заболеваний, терапевт советует не злоупотреблять алкоголем, не курить и чаще бывать на свежем воздухе.

"Это 150 минут физической активности в неделю и рациональное питание без слишком обработанной еды, всевозможных полуфабрикатов и простых сахаров. Нужно есть достаточно белка, должно быть меньше стресса и хороший сон. Что касается деменции, то здесь хорошей профилактикой считается средиземноморская диета и умственная нагрузка", – заключила специалист.

Болезни и лекарства,
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