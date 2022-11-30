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1 час назад

Врач рассказал, кому грозит геморрой

Секрет Фирмы

Есть такие болезни, о которых никому сообщать не хочется. Некоторым легче признаться, что у них опасный вирус или даже рак, чем рассказать о геморрое.

Врач рассказал, кому грозит геморрой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На самом деле это никакая не постыдная болезнь, а довольно распространённый в наше время недуг. Причём ни один человек на 100% от него не защищён, подчеркнул врач-хирург Сергей Белых.

Медик рассказал, кто больше всех рискует «досидеться» до хирургического вмешательства.

По словам специалиста, очень часто к геморрою приводят вредные привычки. Любители выпить и покурить — определённо в зоне риска. То же самое относится к тем, кто мало двигается.

И наоборот, проблемы с прямой кишкой могут появиться из-за чрезмерных физических нагрузках. А иногда человек может вести правильный образ жизни, но получить геморрой из-за генетической предрасположенности. То есть тут как с раком: некоторым просто может просто не повезти.

Медик добавил, что к врачу надо обращаться сразу, как только почувствовали специфическую боль, заметили кровь при дефекации. Чем раньше придёте, тем меньше риск, что вас придётся оперировать.

Болезни и лекарства,Сергей Белых,
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