Названы симптомы, которые могут предшествовать потере зрения

Снижение остроты зрения, мелькание «мушек» и пелена перед глазами могут быть симптомами, которые предшествуют отслоению сетчатки глаза. Об этом рассказала руководитель Центра офтальмологии, кандидат медицинских наук Евгения Крупина.
По словам медика, при отслоении сетчатки человек не испытывает сильных болевых симптомов. Это может произойти внезапно и привести к потере зрения за короткий промежуток времени.
Врач советует пройти обследование при возникновении первых симптомов, чтобы избежать проблем со зрением. Если патология обнаружится, необходимо оперативное хирургическое вмешательство, передает Life.ru.