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1 час назад

Названы симптомы, которые могут предшествовать потере зрения

Вечерняя Москваиещё 1

Снижение остроты зрения, мелькание «мушек» и пелена перед глазами могут быть симптомами, которые предшествуют отслоению сетчатки глаза. Об этом рассказала руководитель Центра офтальмологии, кандидат медицинских наук Евгения Крупина.

Названы симптомы, которые могут предшествовать потере зрения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам медика, при отслоении сетчатки человек не испытывает сильных болевых симптомов. Это может произойти внезапно и привести к потере зрения за короткий промежуток времени.

Врач советует пройти обследование при возникновении первых симптомов, чтобы избежать проблем со зрением. Если патология обнаружится, необходимо оперативное хирургическое вмешательство, передает Life.ru.

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