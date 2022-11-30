Названы симптомы, которые могут предшествовать потере зрения

Снижение остроты зрения, мелькание «мушек» и пелена перед глазами могут быть симптомами, которые предшествуют отслоению сетчатки глаза. Об этом рассказала руководитель Центра офтальмологии, кандидат медицинских наук Евгения Крупина.

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По словам медика, при отслоении сетчатки человек не испытывает сильных болевых симптомов. Это может произойти внезапно и привести к потере зрения за короткий промежуток времени.