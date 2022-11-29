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44 минуты назад

Как перестать бояться врачей

Секрет Фирмы

Боялись когда-нибудь врачей? У этого даже есть специальный термин — ятрофобия. Считается, что она преследует около 5% населения Земли, рассказала психиатр Елена Николаева.

Как перестать бояться врачей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Все проблемы из детства: навредил или напугал вас врач в юном возрасте — вот вы и боитесь. А ещё страшно, потому что медики выглядят устрашающе: маска, перчатки, зеркало на лбу и так далее.

Побороть страх перед походом в больницу можно, если перестать стесняться говорить правду в ожидании неприятных новостей о своем здоровье.

Человек при ятрофобии не просто боится врачей, но ещё и пугается рассказывать о своих симптомах, чтобы не услышать в ответ каких-то ужасов.

Психиатр посоветовала делать ровно наоборот.

«Тут клин клином вышибают. Будьте таким же циником, как многие врачи, — вывалите всю правду. Поверьте, медикам в хорошем смысле плевать, смущаетесь вы или нет. Его задача — поставить верный диагноз и помочь вам», — отметила Николаева.

В «молчанку» с врачом играть не стоит — это не допрос. А ещё никто не начнёт смеяться в лицо пациенту, услышав рассказ о «неудобном» симптоме или привычке.

Болезни и лекарства,Елена Николаева,
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