Как перестать бояться врачей

Боялись когда-нибудь врачей? У этого даже есть специальный термин — ятрофобия. Считается, что она преследует около 5% населения Земли, рассказала психиатр Елена Николаева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Все проблемы из детства: навредил или напугал вас врач в юном возрасте — вот вы и боитесь. А ещё страшно, потому что медики выглядят устрашающе: маска, перчатки, зеркало на лбу и так далее.

Побороть страх перед походом в больницу можно, если перестать стесняться говорить правду в ожидании неприятных новостей о своем здоровье.

Человек при ятрофобии не просто боится врачей, но ещё и пугается рассказывать о своих симптомах, чтобы не услышать в ответ каких-то ужасов.

Психиатр посоветовала делать ровно наоборот.

«Тут клин клином вышибают. Будьте таким же циником, как многие врачи, — вывалите всю правду. Поверьте, медикам в хорошем смысле плевать, смущаетесь вы или нет. Его задача — поставить верный диагноз и помочь вам», — отметила Николаева.