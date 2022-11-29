Могут ли клиенты Ozon подхватить менингит через посылку

В Подмосковье на складе Ozon выявили вспышку менингита – заболевания, которое известно губительными последствиями. Эпидемиолог Василий Андреев разъяснил, могут ли клиенты маркетплейса заразиться инфекцией через посылку.

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По данным Роспотребнадзора, в подмосковной Истре госпитализировали 11 работников Ozon с менингитом, еще у 15 сотрудников наблюдаются признаки ОРВИ.

Клиенты маркетплейса задались вопросом: можно ли заразиться инфекцией через посылку. По словам врача Андреева, менингит передается воздушно-капельным путем. Это значит, что риск заражения через посылку сводится к нулю.

«Шансы заразиться выше всего у тех, кто находится в тесном контакте с заболевшими в закрытом помещении», – пояснил эпидемиолог.

Сначала менингит напоминает обычную простуду. Среди симптомов отмечаются насморк, боль в горле. После этого приходит тошнота и рвота, а потом, по словам врача, мучительная головная боль, отдающая в шею. При этом любой звук или прикосновение ухудшают состояние больного, передает «Доктор Питер».