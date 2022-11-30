Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Почему менингит считается коварной болезнью

Мир24иещё 1

11 работников склада маркетплейса Ozon на Новой Риге, госпитализированных с признаками менингита, проходят лечение. На складе проведены необходимые обработки, он продолжает работать.

Почему менингит считается коварной болезнью
Фото: Мир24Мир24

Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что посылки, отправленные со склада Ozon, не могут передавать инфекцию.

«Случаи передачи этой инфекции через предметы не описаны в литературе», – пояснил он.

На складе маркетплейса проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Все, кто был в контакте с заболевшими, должны отправиться на карантин. Для действующих работников введен масочный режим, контроль состояния и вакцинация от менингита.

«Классический инфекционный менингит – бактериальное заболевание. Оно передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, то есть при кашле и чихании, преимущественно в закрытых помещениях, при тесном контакте. Микроб поселяется в носу, откуда по нервным волокнам может попадать в оболочки мозга и вызывать там воспаление», – рассказал врач.

Менингит называют коварной болезнью, потому что ее первый симптомы такие же, как при обычной вирусной инфекции, – воспаление оболочек носа, заложенность, насморк, кашель, головная боль. Дальше головная боль усиливается, и развивается воспаление оболочек мозга. Именно на этой поздней стадии обычно болезнь и распознается, когда помочь пациенту становится уже сложно.

По словам эксперта, воспаление оболочек мозга сопровождается повышением внутричерепного давления, что может привести к отеку мозга, который опасен судорогами и остановкой дыхания. Воспаление оболочек мозга может привести к летальному исходу. Если же пациенту удается выздороветь, у него надолго остается нарушенным внутримозговое кровообращение, он страдает от повышенного внутричерепного давления и головных болей.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители