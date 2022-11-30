Почему менингит считается коварной болезнью

11 работников склада маркетплейса Ozon на Новой Риге, госпитализированных с признаками менингита, проходят лечение. На складе проведены необходимые обработки, он продолжает работать.

Фото: Мир24 Мир24

Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что посылки, отправленные со склада Ozon, не могут передавать инфекцию.

«Случаи передачи этой инфекции через предметы не описаны в литературе», – пояснил он.

На складе маркетплейса проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Все, кто был в контакте с заболевшими, должны отправиться на карантин. Для действующих работников введен масочный режим, контроль состояния и вакцинация от менингита.

«Классический инфекционный менингит – бактериальное заболевание. Оно передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, то есть при кашле и чихании, преимущественно в закрытых помещениях, при тесном контакте. Микроб поселяется в носу, откуда по нервным волокнам может попадать в оболочки мозга и вызывать там воспаление», – рассказал врач.

Менингит называют коварной болезнью, потому что ее первый симптомы такие же, как при обычной вирусной инфекции, – воспаление оболочек носа, заложенность, насморк, кашель, головная боль. Дальше головная боль усиливается, и развивается воспаление оболочек мозга. Именно на этой поздней стадии обычно болезнь и распознается, когда помочь пациенту становится уже сложно.