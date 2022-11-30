Почему менингит считается коварной болезнью

11 работников склада маркетплейса Ozon на Новой Риге, госпитализированных с признаками менингита, проходят лечение. На складе проведены необходимые обработки, он продолжает работать.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что посылки, отправленные со склада Ozon, не могут передавать инфекцию.
«Случаи передачи этой инфекции через предметы не описаны в литературе», – пояснил он.
На складе маркетплейса проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Все, кто был в контакте с заболевшими, должны отправиться на карантин. Для действующих работников введен масочный режим, контроль состояния и вакцинация от менингита.
«Классический инфекционный менингит – бактериальное заболевание. Оно передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, то есть при кашле и чихании, преимущественно в закрытых помещениях, при тесном контакте. Микроб поселяется в носу, откуда по нервным волокнам может попадать в оболочки мозга и вызывать там воспаление», – рассказал врач.
Менингит называют коварной болезнью, потому что ее первый симптомы такие же, как при обычной вирусной инфекции, – воспаление оболочек носа, заложенность, насморк, кашель, головная боль. Дальше головная боль усиливается, и развивается воспаление оболочек мозга. Именно на этой поздней стадии обычно болезнь и распознается, когда помочь пациенту становится уже сложно.
По словам эксперта, воспаление оболочек мозга сопровождается повышением внутричерепного давления, что может привести к отеку мозга, который опасен судорогами и остановкой дыхания. Воспаление оболочек мозга может привести к летальному исходу. Если же пациенту удается выздороветь, у него надолго остается нарушенным внутримозговое кровообращение, он страдает от повышенного внутричерепного давления и головных болей.