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29 ноября

Эпидемиолог предрек быстрое распространение штаммов гриппа в России

Национальная Служба Новостейиещё 4

В России идет убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября, появляются новые штаммы, а значит они будут быстро распространяться, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Эпидемиолог предрек быстрое распространение штаммов гриппа
Фото: NSNNSN

«Я призываю своих коллег не нагнетать обстановку вокруг гриппа, хотя это и серьезная проблема. Но недооценивать ситуацию нельзя… Достаточно убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября – признак сам по себе прогностически неблагоприятный. У нас, по многолетним наблюдениям, чем раньше начинается подъем заболеваемости именно гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс. На фоне подавленного в результате тяжелой коронавирусной пандемии популяционного иммунитета этот вопрос может быть усугублен. В России уже достаточно убедительная география распространения и выделения штаммов гриппа. А раз штаммы появились, то они начнут быстро распространяться», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что бизнес в России мог бы найти средства, закупить отечественную вакцину от гриппа и привить людей.

Болезни и лекарства,Грипп,Геннадий Онищенко,РАН,
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