Эпидемиолог предрек быстрое распространение штаммов гриппа

«Я призываю своих коллег не нагнетать обстановку вокруг гриппа, хотя это и серьезная проблема. Но недооценивать ситуацию нельзя… Достаточно убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября – признак сам по себе прогностически неблагоприятный. У нас, по многолетним наблюдениям, чем раньше начинается подъем заболеваемости именно гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс. На фоне подавленного в результате тяжелой коронавирусной пандемии популяционного иммунитета этот вопрос может быть усугублен. В России уже достаточно убедительная география распространения и выделения штаммов гриппа. А раз штаммы появились, то они начнут быстро распространяться», - сказал Онищенко.