Жевательная резинка: какой вред она наносит зубам и здоровью

Жевательная резинка не только бесполезна в плане борьбы с кариесом, но еще несет определенный вред организму. В состав жвачки входят не только крайне опасные для аллергиков и астматиков красители и консерванты, но еще и очень подозрительное вещество аспартам. Его изобрели в 1965-ом и с тех пор не перестают использовать в жевательной резинке. Абсолютное большинство медиков считают его опасным, а в некоторых странах оно и вовсе запрещено. Аспартам — синтетический подсластитель, который со слюной попадает в желудок и распадается там на метанол, аспарагин и фенилаланин.

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Последний представляет угрозу для людей, страдающих фенилкетонурией. Это тяжелое наследственное заболевание, связанное с нарушением белкового обмена. Регулярное злоупотребление жвачкой приводит к накоплению фенилаланина и тяжелым поражениям центральной нервной системы. Но ударные дозы этого вещества опасны и для здоровых людей. Они вызывают продолжительные головные боли, тошноту, расстройство аппетита и хроническое чувство усталости.

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Еще более опасное действие оказывает метанол. В пищеварительной системе он преобразуется в формальдегид, а это канцероген. Все вещества канцерогенного спектра способствуют образованию в человеческом теле злокачественных опухолей. Беременным женщинам метанол особенно противопоказан. Он провоцирует поражение плода и может привести к умственной отсталости новорожденного.

Жвачку можно жевать не более 5 минут и только после еды. Таковы рекомендации специалистов. Если жевать дольше и без предварительного приема пищи, это приведёт к выделению в пустой желудок желудочного сока, что может привести к гастриту.

И наконец жевательная резинка содержит широко известную пищевую добавку под названием глутамат. Он используется для усиления вкуса, поэтому блюда с глутаматом повышают аппетит и вызывают желание постоянно ими наслаждаться. Невролог Джон Олни (США) доказал, что глутамат в сочетании с аспартамом вызывает гибель нейронов в головном мозге и может привести к слабоумию. Эти вещества категорически противопоказаны беременным и детям, да и для всех остальных крайне не желательны.

Кроме того, британские ученые предположили, что жвачка ухудшает кратковременную память,.

Помимо всей той химии, которая содержится в жвачке, небезопасное воздействие оказывает и сам процесс ее жевания. Сейчас особенно популярна так называемая «отбеливающая» резинка. Принцип ее работы таков: жвачка содержит твердые микрогранулы, которые фактически соскребают налет с эмали. Опасность в том, что эти гранулы не только воздействую на налет, но и царапают саму эмаль.