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2 часа назад

Как психолог может помочь при борьбе с онкологией

Вечерняя Москва

Глава службы психологической помощи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, врач-психиатр Олег Коляго рассказал, чем могут помочь психологи при лечении онкобольных пациентов.

Как психолог может помочь при борьбе с онкологией
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что на результат лечения серьезно влияет психологическое состояние пациента. Поэтому психотерапевт своим участием может существенно повысить эффективность лечения заболеваний.

Кроме того, у многих онкобольных параллельно наблюдаются отмечаются тревожно-фобические реакции — панические атаки и танатофобия (страх смерти). У таких пациентов часто происходит смена настроения, возникает чувство страха.

Иногда встречается феномен отчуждения реальной болезни, когда пациент частично или полностью отрицает онкологическое заболевание.

В лечении по показаниям специалиста, помимо сеансов психотерапии, могут быть использованы лекарственная терапия и современные альтернативные методы лечения. Методики помогают вернуть психологическое равновесие и настроить человека на борьбу с болезнью.

Болезни и лекарства,
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