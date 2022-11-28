Как психолог может помочь при борьбе с онкологией

Глава службы психологической помощи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, врач-психиатр Олег Коляго рассказал, чем могут помочь психологи при лечении онкобольных пациентов.

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Эксперт отметил, что на результат лечения серьезно влияет психологическое состояние пациента. Поэтому психотерапевт своим участием может существенно повысить эффективность лечения заболеваний.

Кроме того, у многих онкобольных параллельно наблюдаются отмечаются тревожно-фобические реакции — панические атаки и танатофобия (страх смерти). У таких пациентов часто происходит смена настроения, возникает чувство страха.

Иногда встречается феномен отчуждения реальной болезни, когда пациент частично или полностью отрицает онкологическое заболевание.